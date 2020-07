Diện blazer đúng điệu theo 7 kiểu khác nhau khỏi lo "đụng hàng"

Mùa thu sắp tới các nàng nào chưa có thì nên nhanh tay chuẩn bị sẵn sàng một chiếc blazer trong tủi quần áo. Đơn giản, thanh lịch, dễ phối đồ nhưng vẫn cực kì thời trang là tất cả những gì bạn có thể nhận xét về item đa di năng này.

Đừng chỉ mặc đi mặc lại blazer theo cách cổ điển để đi làm công sở, món đồ thời trang này khi được biến tấu đúng cách sẽ giúp nâng tầm phong cách của bạn một cách đáng kể.

Kết hợp cùng quần short và áo phông

Ai bảo áo blazer chỉ có thể mặc kiểu cách và phù hợp với đi công việc thì chắc chắn chưa thử qua sự kết hợp này. Áo phông, quần short đã làm trung hòa sự cứng nhắc của áo blazer khiến bộ trang phục trở nên thoải mái, năng động hơn, rất thích hợp để đi chơi với bạn bè hay đi dạo phố.

Để bộ trang phục tăng thêm phần thu hút thì một chiếc thắt lưng bản to và giày sneaker trắng sẽ là những lựa chọn không tồi.

Set blazer và áo phông không bao giờ lỗi mốt.





Kết hợp cùng jeans rách và áo thun

Tinh thần rock'n'roll bất diệt kết hợp cùng một chút thanh lịch của áo blazer tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Bộ trang phục nửa nổi loạn nửa lịch sự này sẽ là lựa chọn đầu tiên của các cô này bận rộn vừa tan học đã có lịch đi ăn hay dạo phố cùng bạn bè.

Jean rách và áo blazer tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Kết hợp cùng jumpsuit

Sự kết hợp này khiến các chị em nghĩ ngay tới nguồn cảm hứng cho những tuyên ngôn nữ quyền. Jumpsuit và blazer kết hợp lại khiến các nàng tỏa ra phong thái chị đại ngút ngát dù làm việc nghiêm túc nhưng vẫn giữ được nét thời trang cá tính cho những cuộc chơi tiếp theo.

Phong cách chị đại cực ngầu cùng blazer và jumpsuit.

Kết hợp cùng quần short ngắn/ biker short

Style giấu quần lên ngôi nhiều năm liền mãi mà vẫn hot hit khiến chị em nghĩ ngay ra cách diện áo blazer theo phong cách này. Mix & match quần short bó hoặc quần biker short dáng lỡ với một chiếc blazer dáng dài cài nút và thắt lưng bản to là đã có ngay một bộ trang phục đúng chất fashionista rồi.

Diện blazer kiểu giấu quần cực trendy.

Kết hợp cùng váy midi

Váy midi quả đúng là một cặp trời sinh với áo blazer. Dù là dạng chân váy hay váy liền thì cũng đều hợp rơ lạ. Sự kết hợp này vô cùng phù hợp với những cô nàng bánh bèo, nữ tính nhưng vẫn muốn có một chút cá tính trong bộ trang phục của mình. Vừa "hack" chân dài miên man lại vừa cá tính tại sao không thử nhỉ?

Blazer và váy midi cực hợp rơ.

Kết hợp cùng áo hoodie

Nghe chừng blazer và áo hoodie như kẻ thù không đội trời chung nhưng cùng nhau kết hợp lại tạo ra một bộ cánh mùa tựu trường cực phù hợp đó. Muốn gây ấn tượng với các bạn nam hay thầy cô về sự trưởng thành và chín chắn của mình thì các nàng đừng quên đem theo một chiếc áo blazer mỗi khi diện hoodie nhé!

Phong cách năng động kết hợp chững chạc, trưởng thành.

Kết hợp cùng crop top và quần legging

Học tập các sao phong cách athleisure đang được lăng xê hết mực cùng áo blazer và combo crop top, quần legging là đủ bài. Cuộc sống năng động, bận rộn là vậy nên những sự kết hợp đa phong cách như vậy là rất cần thiết giúp các nàng không phải thay đi thay lại trang phục quá nhiều lần một ngày.

Diện blazer theo phong cách athleisure được toàn sao lớn lăng xê.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ