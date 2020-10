Điên cuồng vì ghen tuông, người đàn ông quẫn trí cầm dao đâm vợ cũ trọng thương, tình địch tử vong

Ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công huyện Việt Yên đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang thông tin truy bắt đối tượng Lục Duy Khánh (sinh năm 1982, địa chỉ: Vàng Lè, Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang) để làm rõ về hành vi cố ý giết người

Theo thông tin ban đầu vào hồi 8h35 phút sáng ngày 18/10, tại nơi ở trọ của anh Nguyễn Văn Nh. (sinh năm 1974, thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên) xảy ra vụ án giết người. Phòng trọ này được chị Tướng Thị Thúy (sinh năm 1996, địa chỉ: Vàng Lè, Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang) đang làm công nhân thuê trước đó.

Khu trọ nơi án mạng xảy ra

Đối tượng Lục Duy Khánh từ quê xuống phòng trọ nơi vợ cũ là chị Thúy để thăm thì bất ngờ gặp anh Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 2000, địa chỉ: xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) là người yêu của chị Thúy đang ở trong nhà.

Khi thấy vợ cũ đã có tình mới, tên Khánh bất ngờ quẫn trí cầm dao đâm nhiều nhát vào cả chị Thúy và anh Văn. Hậu quả anh Nguyễn Ngọc Văn bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Văn đã tử vong tại Bệnh viện quân y 110 - Bắc Ninh.

Chị Tướng Thị Thúy may mắn giữ được tính mạng nhưng trong lúc ẩu đả cũng đã bị thương ở tay trái và ngực phải; hiện chị Thúy đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội.

Được biết chị Thúy và kẻ gây án là Khánh đã ly dị, chị Thúy quen anh Văn khi hai người cùng làm công nhân tại KCN Vân Trung, Việt Yên. Sau khi gây án, đối tượng Khánh đã điều khiển xe mô tô BKS 22B2- 005.02 rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

