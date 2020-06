Diện đồ bơi liền mảnh mùa hè, vừa khoe dáng gợi cảm vừa không lo lỗi mốt

Mỗi dịp hè về, đồ bơi lại là từ khóa được vô số chị em tìm kiếm. Dù vậy nhiều nàng cũng không khỏi đau đầu khi phải lựa chọn một mẫu đồ bơi phù hợp, bởi các mẫu qua từng năm lại theo trend khác nhau, từ bikini quần cạp cao đến quần tam giác bé xíu.

Tuy nhiên, có một kiểu đồ bơi luôn được lòng chị em phụ nữ, ngay cả những cô nàng sành điệu cũng rất ưng ý diện khi hè về, đó là đồ bơi liền mảnh. Đồ bơi liền mảnh vừa giúp hack dáng thon thả, che bụng mỡ xồ xề hiệu quả lại giúp chị em khoe dáng một cách tế nhị, sang chảnh. Chưa kể đồ bơi liền mảnh chẳng bao giờ lỗi mốt, chỉ cần 1 bộ thôi và chị em có mặc 4-5 vẫn vô cùng hợp xu hướng.

Đồ bơi liền mảnh rất được chị em ưng ý, từ loạt sao Việt tới sao quốc tế cũng yêu quý hết mực. Đồ bơi này còn giúp chị em yên tâm hơn khi diện bởi chẳng lo xộc xệch kém duyên hay bị sóng đánh vô tình làm chị em khó xử.

Không lo lỗi mốt, đồ bơi liền mảnh còn vô cùng quyến rũ chứ không hề "dừ" như nhiều người lầm tưởng. Những mẫu đồ bơi một mảnh khoét lưng sâu được rất nhiều nàng ưng ý, vừa khoe lưng đẹp vừa chụp được đủ kiểu ảnh cực nghệ. Chưa kể đồ bơi liền mảnh còn hay được diện như bodysuit cực trendy, chỉ cần mặc với quần shorts hay quần jean là chị em đã có một set đồ cực kì sang chảnh rồi.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ