Học Rosé (BlackPink) lên style tiểu thư nhà giàu, diện đồ bình dân vẫn sang chảnh hết nấc

Mỗi nàng một vẻ mười phân vẹn mười, các nàng BlackPink đều có một phong cách thời trang riêng biệt vô cùng ấn tượng. Nếu theo dõi style thường ngày của Rosé (BlackPink), bạn sẽ thấy cô nàng diện đồ khá basic, thậm chí có kha khá món đồ bình dân trong tủ đồ.

Dù vậy bất cứ lúc nào xuất hiện, Rosé cũng có thần thái sang chảnh như tiểu thư nhà giàu, thanh thoát và xinh xắn. Hóa ra để học cách diện đồ sang xịn như Rosé không khó, chỉ cần học theo 4 mẹo nhỏ mà stylist của kênh Youtube JEWCOOKME đã chỉ ra dưới đây là các chị em tha hồ có set đồ xịn rồi.

Diện đồ bình dân lẫn đồ hiệu

Trong street style thường ngày hoặc thời trang sân bay, Rosé thường khéo léo diện đồ bình dân lẫn đồ hiệu. Cô rất chú ý nhấn nhá vào loạt phụ kiện, đặc biệt là túi xách khi thường diện những mẫu hot của những nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Saint Laurent, Versace,...

Nhờ vậy mà dù ăn diện thoạt nhìn rất basic nhưng set đồ của Rosé lại toát lên thần thái sang chảnh vô cùng. Dù trang phục có đơn giản đến đâu thì nhìn vào chiếc túi hàng hiệu cũng đủ khiến người đối diện ngưỡng mộ. Chị em không cần sắm quá nhiều túi hàng hiệu, chỉ cần 1 chiếc túi với kiểu dáng basic có thể diện với nhiều phong cách là được.

Ghi nhớ công thức "trên ngắn/dưới dài"

Nhờ sở hữu vòng eo con kiến nên Rosé rất tự tin khi diện các loại áo ngắn tôn eo. Cô nàng cũng rất khéo léo khi diện những mẫu croptop tinh tế không quá hở hang để có vẻ ngoài năng động mà không kém phần thanh lịch.

Khi diện áo croptop, Rosé thường chọn kiểu áo khá nổi bật như croptop tay bồng, croptop trễ vai, sau đó phối cùng quần ống suông để khiến đôi chân trông dài hơn hẳn.

Phối cùng phụ kiện độc đáo

Để có một set đồ phong cách basic nhưng vẫn rất ấn tượng, Rosé rất thông minh khi thêm thắt những phụ kiện độc đáo, nhỏ xinh. Chẳng hạn như khi diện chiếc túi Loewe cùng bộ trang phục đơn giản áo croptop - quần suông, cô nàng đã thắt thêm một chiếc khăn Hermes hoạt tiết độc đáo để tạo điểm nhấn.

Bên cạnh đó, Rosé cũng có nhiều mẫu túi với kiểu dáng đặc biệt, khác lạ để tạo sự mới mẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Luôn nhớ dùng phụ kiện

Dù là khi đang trên sàn diễn hay ở phục trang thường ngày, Rosé luôn chú ý những món phụ kiện "nhỏ mà có võ". Với set đồ có họa tiết nổi bật, Rosé sẽ chọn những món phụ kiện đơn giản như vòng cổ với mặt dây chuyền, vừa khéo léo khoe xương quai xanh quyến rũ, vừa tăng phần thanh lịch cho set đồ. Hoặc kiểu khuyên tai nhỏ xinh, không quá nổi bật mà lại tăng hạng nhan sắc.

Những món phụ kiện nho nhỏ sẽ giúp hoàn thiện phong cách, giúp trang phục của chị em không bị đơn điệu, nhạt nhẽo.

Theo Linh Chi/SKCĐ