Điện thoại Samsung bất ngờ gặp lỗi 'chí mạng', người dùng hoảng hốt tìm cách khắc phục

Sáng 23/5, nhiều tài khoản trên Facebook chia sẻ vào các group công nghệ rằng điện thoại Samsung của họ bất ngờ gặp lỗi 'chí mạng'. Theo những người này, nhiều điện thoại Samsung đời cũ gặp lỗi dừng ở màn hình Recovery, không thể sử dụng dù đã cố khởi động nhiều lần.

Nhiều mẫu smartphone Samsung bị lỗi hàng loạt. Ảnh: iPhone6/Vietfones.

Theo chia sẻ của những tài khoản, dòng máy bị lỗi chủ yếu là dòng máy Samsung Galaxy J và một số mẫu Samsung Galaxy A, bao gồm cả những máy vừa bóc hộp và thiết lập lần đầu. Đáng chú ý, không chỉ tại Việt Nam, một số người dùng Samsung tại Trung Quốc cũng gặp lỗi tương tự.

Một số kỹ thuật viên, chủ cửa hàng điện thoại cho biết, hiện đã có nhiều giải pháp sửa lỗi nhưng chưa có biện pháp có tác dụng lâu dài và triệt để. Fanpage của diễn đàn TekCare chia sẻ: "Hiện tại đang có tình trạng các máy Samsung chạy thẳng vào recovery và chưa khởi động lại được. Đây có thể là lỗi cập nhật phần mềm, xung đột software. 1 vài update nhỏ lẻ như tzdata (máy tự update bắt buộc) không tương thích với software cũ." Fanpage này cũng cho rằng những máy bị lỗi trên là do không update phiên bản mới, chạy software cũ từ trước tháng 8/2019. Chưa rõ thông tin về số lượng smartphone Samsung gặp lỗi, tuy nhiên rất nhiều người dùng đã phản ánh điện thoại họ gặp sự cố như trên.

Theo Zing , Samsung Việt Nam cho hay hãng đã ghi nhận có xảy ra sự cố trên, và các máy bị lỗi thường là dòng smartphone Galaxy đang chạy Android Pie. Lỗi này nhiều khả năng đến từ bộ đếm âm lịch bị xung đột do năm nay có hai tháng 4 âm lịch, người dùng chưa cập nhật bản vá có thể gặp lỗi này.





Về vấn đề khắc phục sự cố, đại diện Samsung cho hay: "Vào tháng 7/2019, bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi đã chuẩn bị và nhanh chóng giải quyết vấn đề này từ trước bằng một phiên bản cập nhật phần mềm sẵn sàng để dùng cho tất cả người sử dụng smartphone Galaxy. Chúng tôi khuyến khích người dùng luôn thường xuyên cập nhật các phần mềm và ứng dụng đến phiên bản mới nhất. Nếu người dùng còn gặp phải vấn đề nêu trên, vui lòng liên hệ hotline 1800 588889 để được hướng dẫn thêm". Người dùng cũng có thể đem tới các hệ thống điện thoại lớn để được sửa chữa lỗi này.

Chi Nguyễn (t/h)