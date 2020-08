Diễn viên phim "Quân vương bất diệt" dương tính COVID-19, loạt phim Hàn dừng sản xuất vô thời hạn

Nam diễn viên sinh năm 1980 Heo Dong Won người từng xuất hiện trong "Quân vương bất diệt" và "Khi hoa trà nở", đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Theo một báo cáo độc quyền từ SPOTV, Heo Dong Won đã được chẩn đoán dương tính với Coronavirus khi tiếp xúc với Seo Sung Jong - nam diễn viên bộ phim "To All the Guys Who Loved Me" - cũng được xác nhận dương tính COVID-19 gần đây. Cả hai đã dự định sẽ cùng nhau xuất hiện trong vở kịch "Jjambbong" tới đây. Sau khi chẩn đoán tích cực, nam diễn viên ngay lập tức được chuyển đến một địa điểm riêng biệt để tự cách ly.

Nam diễn viên Heo Dong Won trong bộ phim "Quân vương bất diệt".

Heo Dong Won cũng là một thành viên của dàn diễn viên của bộ phim sắp tới của đài KBS mang tên "Do Do Sol Sol La La Sol", bộ phim đã bị tạm ngừng quay vào ngày hôm qua do một số nhân viên của họ cũng tham gia "To All The Guys Who Loved Me", mà Seo Sung Jong là một phần của dàn diễn viên. Vì Heo Dong Won đã được xác nhận là tích cực nên việc quay phim cho "Do Do Sol Sol La La Sol" rất có khả năng bị tạm dừng.

Chân dung nam diễn viên Heo Dong Won.

Một quan chức từ công ty quản lý của Heo Dong Won đã xác nhận tin tức với tuyên bố chính thức của họ: "Xin chào, đây là Ace Factory. Nam diễn viên Heo Dong Won đã nhận được kết quả dương tính từ xét nghiệm Corona virus của mình.

Một thành viên của vở kịch Jjambbong đã được xác nhận là dương tính Corona virus và Heo Dong Won được K-CDC cho biết rằng anh ta là liên lạc của thành viên đó, và đã tự cách ly sau khi trải qua bài kiểm tra Corona virus. Kết quả xét nghiệm của anh ấy được xác nhận là dương tính và anh ấy đang được chuyển đến K-CDC để kiểm tra lại.

Heo Dong Won là một phần của dàn diễn viên Do Do Sol Sol La La Sol và ngay lập tức thông báo cho bộ phim về bài kiểm tra của anh ấy để họ có thể theo dõi, đồng thời cũng chia sẻ kết quả khả quan của anh ấy với họ. Người quản lý của anh ấy cũng đã làm bài kiểm tra Corona virus và kết quả là âm tính."

Ổ dịch COVID-19 trong làm phim ảnh Hàn Quốc xuất phát từ ekip phim "To All The Guys Who Loved Me".

Có thể thấy một ổ dịch SARS-CoV-2 đã xuất hiện trong làng phim ảnh xứ Hàn và đang lây lan trên diện rộng tới các thành viên của đoàn làm phim. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp này, loạt phim Hàn sắp ra mắt và sắp khởi quay có thể bị tạm dừng vô thời hạn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ