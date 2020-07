Khán giả phát hiện sự thật `động trời` về bối cảnh quay MV mới `Có chắc yêu là đây` của Sơn Tùng

Ngày 29/6 vừa qua, sau nhiều ngày "thả thính" fan Sơn Tùng M-TP đã chính thức ra mắt trailer Có chắc yêu là đây. Diện đồ trắng điển trai cùng biểu cảm suy tư lạnh lùng, đoạn trailer của Sơn Tùng còn hé lộ thêm bối cảnh quay cùng những hình ảnh ẩn dụ trong MV và 1 câu hát duy nhất trùng tên bài hát.

Chỉ sau 24h ra mắt, đoạn trailer MV mới của Sơn Tùng đã mang về hơn 3,5 triệu lượt xem và hơn 461 nghìn lượt thích. Đến thời điểm hiện tại, clip này vẫn đang đứng vững top 2 trending YouTube Việt Nam.

Bối cảnh MV mới của Sơn Tùng...

Với thành tích này, Sơn Tùng đã tự phá kỉ lục của chính mình, trở thành người sở hữu teaser MV Vpop có lượt view cao nhất trong 24h đầu, thậm chí còn cao hơn thành tích của nhiều MV đình đám khác.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Nhiều người còn phát hiện ra điều thú vị khác trong đoạn trailer ngắn ngủi của Sơn Tùng M-TP đó là: Bối cảnh trong teaser có điểm gì giống giống với "nhà" của Batman trong phim The Dark Knight ra mắt năm 2008. Điều này khiến các fan nhà DC vô cùng bất ngờ và thích thú.

...có điểm gì giống giống với "nhà" của Batman trong phim The Dark Knight ra mắt năm 2008.

Địa điểm quay MV của Sơn Tùng giống với trần nhà thấp, chia thành nhiều ô vuông sáng đèn của Người Dơi. Bên cạnh đó, không gian rộng và ít đạo cụ cũng khiến nhân vật chính trở thành trung tâm. Nhiều người còn đùa vui rằng, chắc Sơn Tùng đang mượn nhà của Batman để quay MV mới.

Được biết, ngoài Sơn Tùng thì cũng có nhiều ca sĩ nước ngoài từng quay MV có bối cảnh tương tự như Everybody Dies của Logic, Fantasy Land của Our Last Night, Burn The House Down của nhóm AJR, Flatline của rapper Dizzy…

Ngoài Sơn Tùng, cũng có nhiều ca sĩ nước ngoài từng quay MV có bối cảnh tương tự.

Được biết, MV "Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức ra mắt vào lúc 20h ngày 5/7 trên kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ.

SƠN TÙNG M-TP | CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY | OFFICIAL TRAILER



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ