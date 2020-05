Điều tra gã yêu râu xanh bị tố hiếp dâm nhiều lần cháu gái 9 tuổi

Ngày 24/5, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thụ lý hồ sơ, tiếp tục điều tra hành vi nghi hiếp dâm cháu gái theo đơn trình báo của người dân địa phương. Trước đó, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu nhận được tin báo của gia đình bé gái P.K.D.H (9 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về việc cháu H. từng bị một người trong dòng họ nhiều lần hiếp dâm

Theo đơn trình báo của gia đình, đối tượng Đinh Bá S. (SN 1977, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã nhiều lần hiếp dâm cháu H., bất chấp việc H. là cháu ruột của vợ gã. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, cơ quan chức năng đã mời đối tượng S. tới trụ sở để làm việc.

Bước đầu tại cơ quan chức năng, S. đã thừa nhận nội dung đơn tố cáo gia đình cháu H. Tuy nhiên, Công an quận Liên Chiểu sẽ đưa cháu H. đi giám định pháp y nhằm xác minh hành vi của S. là dâm ô hay hiếp dâm để có thể xử lý theo quy định của Pháp luật . Cơ quan chức năng cũng cho biết S. từng có tiền án, từng thụ án tù, bản thân y có dấu hiệu nghiện xem hình ảnh, clip nóng. Đối tượng đang được tại ngoại để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trước đó vào ngày 5/3, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995, ngụ xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' và ' Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'. Vào tháng 4/2013, Toàn tới nhà chị gái tên V. tại xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai chơi. Trước đó, Toàn cùng anh rể có đi nhậu tại một quán rượu gần nhà, sau đó y về nhà chị gái chơi và ngủ qua đêm.

Nửa đêm, Toàn dậy đi vệ sinh thì bắt gặp cháu gái tên D. (SN 2001) đang ngủ một mình nên đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu ruột. Trong quá trình điều tra, Toàn cũng khai từng hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu D... Kết thúc phiên tòa, tòa tuyên phạt bị cáo Toàn 15 năm tù giam.

Chi Nguyễn (t/h)