Điều tra vụ nam thanh niên đập xe BMW bị nữ tài xế đuổi đánh phải bỏ chạy gần Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo Người lao động, ngày 6/10, công an vào cuộc điều tra vụ thanh niên cầm gậy, đuổi đập một xe ô tô bốn chỗ được cho là xảy ra trên địa bàn quận 11, TP.HCM.

Theo clip ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội , hình ảnh cho thấy chiếc ô tô hiệu BMW biển số TP.HCM chạy ngang trên đường. Bên cạnh chiếc xe có nam thanh niên cầm gậy đập vào cửa kính chắn gió.

Thanh niên đập bể kính chiếc xe sau đó bị nữ tài xế đuổi đánh



Lúc này trong xe có nữ tài xế điều khiển chiếc xe chạy vòng vòng trên đường như để đuổi tông thanh niên. Tiếp, hai phụ nữ mở cửa bước ra khỏi xe. Một trong hai người này có bồng một đứa trẻ.

Người phụ nữ trẻ tuổi sau đó giữ thanh niên lại và giằng co. Lúc này công an cùng người mặc trang phục bảo vệ dân phố xuất hiện thì nữ tài xế rời khỏi xe, cầm theo một vật giống cây dù đuổi thanh niên.

Chiếc xe được đưa về trước trụ sở công an phường 4, quận 11

Theo xác minh, đoạn clip nói trên được quay vào 14h ngày 6/10, tại đường Nguyễn Chí Thanh đoạn gần giao lộ với đường Phó Cơ Điều (phường 4, quận 11 giáp ranh quận 5).

Một bảo vệ gần hiện trường cho biết thanh niên khoảng 30 tuổi, làm tài xế cho nhà xe H.Ng. Lúc xảy ra vụ việc, người này có chạy một ô tô. Người này cũng tiết lộ có khả năng mâu thuẫn xuất phát từ việc đậu xe gần giao lộ giữa đường Phó Cơ Điều và Đặng Minh Khiêm.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bà Vũ Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND phường 4 cho hay hiện chưa nắm được thông tin. Sau khi chờ báo cáo từ phía công an phường sẽ cung cấp sau.

