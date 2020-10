Tá hỏa phát hiện thi thể quấn khăn đang phân hủy nặng, nghi có dấu hiệu hình sự

Cụ thể, khoảng 14h ngày 8/10, ông Phan Hoàng Th. (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ) mở cửa căn nhà ra thì tá hỏa phát hiện một thi thể trong tình trạng quấn khăn đang phân hủy nặng. Quá sợ hãi, ông Th. hô hoán bà con lối xóm sang kiểm tra cùng và trình báo Công an.





Nhận được tin báo Công an xã Tam Lộc trình báo lên Công an huyện Phú Ninh. Ngay sau đó, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam cùng Viện Kiểm sát nhân dân xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân tử vong.





Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân là nữ giới, chưa rõ thời gian tử vong nhưng thi thể đang phân hủy nặng. Cơ quan điều tra đang đợi báo cáo kết luận pháp y để có cơ sở xác minh danh tính nạn nhân.





Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường





Liên quan đến sự việc này, ông Th. cho biết, gia đình có 2 ngôi nhà. Căn nhà ở xã Tam Lộc - nơi xảy ra vụ việc gia đình đã không ở từ cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông Th. vẫn quay trở lại nhà để kiểm tra, xem xét tránh tình trạng xuống cấp. Chiều ngày 8/10, ông Th. về nhà thì phát hiện sự việc.





Trước đó vào giữa tháng 9, Công an Quảng Nam nhận được tin báo về việc người dân phát hiện 2 thi thể người. Một là nam thanh niên chết trong phòng trọ, người còn lại chết trong hồ nước.





Cụ thể, khoảng 15h ngày 14/9, người dân sinh sống ở khu nhà trọ trên đường Thái Phiên (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nghe mùi hôi thối bốc ra từ một căn phòng trọ. Đến gõ cửa không thấy trả lời.





Nghi có chuyện chẳng lành nên trình báo cơ quan chức năng . Khi Công an phá cửa vào thì phát hiện 1 nam thanh niên đã chết. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, ngụ khối phố 7, phường An Sơn).





Chiều cùng ngày, người dân đi câu ở khu vực Hố Chuối (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ.





Nạn nhân được xác định là Võ Xuân Huỳnh (28 tuổi, ngụ thôn 7A, xã Tiên Cảnh).

Your browser does not support HTML5 video. Phát hiện nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ





Xem thêm: Chồng tá hỏa phát hiện vợ nhảy kênh tự tử từ lá thư tuyệt mệnh ở nhà riêng





Theo Thanh Mai/SKCĐ