Đình chỉ phi công Pakistan hoạt động ở Việt Nam trước tin phát hiện hàng trăm bằng giả

Ngày 27/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã phát đi văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát và đình chỉ hoạt động bay của các phi công quốc tịch Pakistan và các phi công người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cung cấp. Tất cả những phi công này sẽ bị cấm thực hiện nhiệm vụ bay, đồng thời phải được rà soát, xác minh bằng cấp, chứng chỉ họ đang có.





Cục Hàng không Việt Nam cũng cần rà soát, xác minh bằng cấp, chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam. Nếu có trường hợp dùng bằng cấp, chứng chỉ giả mạo thì cần xử lý ngay. Bộ GTVT cho biết đây là việc phải làm để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lĩnh vực hàng không. Bộ yêu cầu Cục Hàng không thực hiện khẩn trương, báo cáo kết quả rà soát trước ngày 31/7.

Quyết định này của Bộ trưởng GTVT được đưa ra sau khi nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện có hơn 250 phi công nước này sử dụng bằng lái máy bay giả. Những người này bị cáo buộc là đã nhờ người khác thi hộ một hoặc nhiều bài thi lấy bằng, có những người nhờ thi hộ toàn bộ 8 bài thi bắt buộc để được cấp bằng.

Vụ việc trên được phanh phui sau vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Pakistan International Airlines vào tháng trước khiến 97 người thiệt mạng và gây hư hỏng nhiều nhà dân. Nhà chức trách phát hiện các phi công lái máy bay này đã không tuân thủ quy trình xử lý kỹ thuật tiêu chuẩn, phớt lờ cả các thông tin cảnh báo từ hệ thống kiểm soát không lưu. Bộ trưởng Hàng không Pakistan cho biết đã gửi danh sách những phi công bị cấm bay tới các hãng và sẽ sớm công bố trên trang web của bộ.

Theo Linh Chi/SKCĐ