Vị phó công an quận 10 vào khách sạn 'hẹn hò' cùng nữ đồng nghiệp bị xử lý ra sao?

Theo đó, danh tính Phó trưởng Công an quận 10 vào khách sạn 'hẹn hò' cùng nữ đồng nghiệp là ông Hoàng Thanh Hà. Trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/9, đại diện Công an TP.HCM đã nói về hướng xử lý về vụ việc này.



Zing dẫn lại lời ông Huỳnh Quang Tuyến - Phó trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP.HCM đã nắm được toàn bộ thông tin. Hiện ông Hà cùng các cán bộ công an liên quan đã bị đình chỉ công tác. Bên cạnh đó, công an TP vẫn đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc theo đúng quy định của ngành.

Ảnh được MXH chia sẻ



Ông Tuyến cũng nhấn mạnh, quan điểm của Công an TP.HCM là không bao che, dung túng cho các trường hợp sai phạm. Nếu cán bộ vi phạm kỷ luật hay Ông Tuyến cũng nhấn mạnh, quan điểm của Công an TP.HCM là không bao che, dung túng cho các trường hợp sai phạm. Nếu cán bộ vi phạm kỷ luật hay Pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm, triệt để với mục tiêu làm trong sạch nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân.



Được biết, vào sáng ngày 27/8 vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip và hình ảnh ông Hoàng Thanh Hà - Phó trưởng Công an quận 10 bị bắt quả tang đang ở trong khách sạn với một nữ đồng nghiệp.



Ngay khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định, vụ việc xảy ra vào ngày 18/8 tại một khách sạn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.



Điều đáng nói, người bắt quả tang chính chồng của nữ cán bộ công an vào khách sạn cùng với ông Hà.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Xót xa thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên thùng rác ven đường



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ