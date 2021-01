Đỉnh Mẫu Sơn -1,4 độ C, khắp nơi bao trùm trong băng tuyết

Nếu người Hà Nội đang co ro trong cái rét dưới 10 độ C thì trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, người dân đang phải chịu trận mưa tuyết đầu tiên, dưới 1,4 độ C, khắp nơi chìm trong băng giá.

Rạng sáng 8/1, tại khu du lịch Mẫu Sơn và những ngọn núi cao Công Sơn thuộc huyện Cao Lộc, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện hiện tượng băng tuyết. Nền nhiệt được đo sáng nay là -1,4 độ C, mưa nhẹ, không gian ngập trong sương mù. Trên mỗi bức tường nhà, cành cây, ngọn cỏ đều được phủ bởi một màu trắng của băng tuyết tạo nên một bức tranh thú vị. Tuy nhiên, thời tiết rét buốt gây ảnh hưởng đến Sức Khỏe và cản trở công việc của toàn bộ người dân Lạng Sơn. Với độ cao trung bình của dãy núi từ 800 - 1000 m so với mực nước biển, mỗi khi rét đậm, rét hại, nơi đây thường xảy ra hiện tượng băng giá, trở thành một trong những địa điểm săn tuyết của khách du lịch. Đợt băng giá này là đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa tại đỉnh Mẫu Sơn. Dân tình tỏ ra thích thú trước hiện tượng thiên nhiên này, phải thừa nhận đẹp thì có đẹp nhưng lại hại sức khỏe vô cùng, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Có lẽ, các trường học tại tỉnh này đã phải ra thông báo học sinh được nghỉ học để đảm bảo tình trạng sức khỏe và sự an toàn khi di chuyển trên con đường toàn băng tuyết. Cùng ngắm loạt ảnh Mẫu Sơn chìm trong sương tuyết sáng nay: Rạng sáng 8/1, đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết khiến dân tình thích thú Băng tuyết ở khắp mọi nơi, phủ trắng cả cành cây Còn ai nhận ra đây là khu du lịch Mẫu Sơn khi khắp nơi bao phủ bởi tuyết Được biết, mỗi lúc cơn mưa băng tuyết lại rơi dày hơn Khách du lịch và người dân tỏ vẻ háo hức nhưng thực chất thời tiết này dễ gây ra những biến chuyển xấu trong sức khỏe Băng tuyết ở khắp mọi nơi, nếu muốn trải nghiệm săn băng tuyết thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Băng giá sáng 08/01 tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn Do trời có tuyết, mưa phùn nhỏ, ngược dốc trơn trượt nên khách du lịch cần cẩn trọng khi sử dụng các phương tiện lên xuống Mẫu Sơn. Nhà cửa, hoa màu đều xuất hiện băng tuyết được phủ lên, ngày một dày hơn Những giọt sương đóng băng dày cộp trên từng cành cây, ngọn cỏ

''Người dân cần kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần. Đối với rau màu ngắn ngày, nếu đến thời kỳ thu hoạch thì thu hoạch ngay. Các diện tích khác, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn”.

Thực tế, thời tiết mưa rét, không khí dễ đọng lên quần áo và bề mặt da gây cảm giác lạnh lẽo hơn. Trời lạnh, không được ánh mặt trời sưởi ấm nên thân nhiệt thường bị giảm. Trước tình hình này, ông Trần Quang Năng Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết:''Người dân cần kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần. Đối với rau màu ngắn ngày, nếu đến thời kỳ thu hoạch thì thu hoạch ngay. Các diện tích khác, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn”.