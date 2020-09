Disney dời lịch chiếu loạt bom tấn Marvel sang năm 2021 khi dàn phim chiếu rạp đang lỗ `sấp mặt`

Thông tin về việc ông lớn Disney đã chính thức dời lịch ra mắt của bom tấn "Black Widow" để né tránh dịch COVID-19 khiến fan phần nào hụt hẫng nhưng không mấy bất ngờ. Bộ phim vốn được ấn định phát hành vào tháng 11 tới đây sẽ bị chuyển tới tận ngày 7/5/2021.

Black Widow ngậm ngùi dời lịch chiếu sang năm 2021

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel không có lấy bộ phim nào ra mắt khán giả trong suốt một năm. Tuy thất vọng là vậy nhưng khán giả đều hiểu rằng đây là một hành động cần thiết để bảo toàn doanh thu và danh tiếng cho hãng.

Loạt phim Marvel khác cũng chịu cảnh tương tự

"Black Widow" dời lịch chiếu đã kéo theo cả loạt phim chiếu rạp cũng chung số phận. Cụ thể, bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" với dàn diễn viên toàn người châu Á sẽ dời từ 7/5/2021 năm sau sang ngày 9/7/2021. "The Eternals", bom tấn đáng lẽ phải ra mắt vào tháng 2/2021 tới đây cũng bị Disney dời cả năm trời tới ngày 5/11/2021. Duy nhất chỉ có "Soul" - bộ phim hoạt hình mới sắp ra mắt của Pixar vẫn giữ vững lịch phát hành là ngày 20/11 sắp tới. Tuy nhiên, một vài nguồn tin cho hay bộ phim có khả năng cao sẽ bị đưa lên nền tảng Disney+.

Loạt phim không dời lịch chiếu thì cũng có nguy cơ dời nền tảng công chiếu

Không chỉ các bom tấn Marvel, nhiều bộ phim khác của Disney và các hãng phim lớn cũng chịu chung cảnh này. Vậy là phải tới nửa cuối năm 2021 thì dự kiến tình hình dịch bệnh mới ổn định trở lại và phòng vé mới nóng hơn. Cùng với sự xáo trộn trong lịch chiếu phim của Marvel, những bộ phim của 20th Century điển hình là " The King's Man", "Death on the Nile" hay phim nhạc kịch đình đám " West Side Story" cũng bị thay đổi ngày ra mắt.

20th Century cũng không dám liều bất chấp doanh thu

Vốn định chơi lớn bất chấp cho ra mắt nhưng Disney đã sớm "cảnh tỉnh" khi chứng kiến đứa con cưng "Mulan" và bộ phim "Tenet" từ đạo diễn thiên tài Christopher Nolan đều rơi vào cảnh lỗ nặng. Bộ phim 225 triệu đô Tenet khai mạc phòng vé Mỹ với doanh số khiêm tốn và đang trên đà lỗ sấp mặt, một phần là do nhiều cụm rạp vẫn chưa mở cửa trở lại trong tình cảnh dịch COVID-19 tràn lan. Chỉ công chiếu ở một bộ phận nhỏ các quốc gia phần nào kiểm soát được dịch bệnh không giúp "Tenet" nghĩ tới việc hòa vốn chứ không dám mơ lãi to.

Mulan và Tenet lâm vào cảnh ngắc ngoải ở phòng chiếu

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ