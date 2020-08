Đồ cúng cô hồn có ăn được không?

Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên táng tận lương tâm giật vé số của người tàn tật khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h41 ngày 21/8 tại khu vực ngã 4 Đất Thánh, TP Thuận An, Bình Dương. Thanh niên giả vờ mua đòi đưa cả sấp vé số để lừa rồi phóng ga bỏ chạy giật luôn tập vé của chú bán vé số tàn tật.