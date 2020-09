Độ Mixi: Youtuber triệu sub thuộc `Tứ hoàng streamer` bỗng hóa thân thành ca sĩ ra MV top 1 trending

Độ Mixi thời trẻ

Anh bén duyên với nghiệp Streamer một cách rất tình cờ, xuất phát từ 1 kênh Youtube chuyên đăng tải những khoảnh khắc chơi game vui vẻ cùng bạn bè, đến nay kênh Youtube MixiGaming của Độ Phùng đã đạt gần 4 triệu người theo dõi, vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng CS:Go và PUBG.

Độ Mixi thu hút người xem bằng cách nói chuyện rất chân chất, giản dị, hài hước khiến cho mỗi livestream của anh thu hút được rất nhiều lượt xem. Tuy đôi lúc pong cách nói chuyện của Độ Mixi khá “bậy” và liên tục chửi thề, gây phản cảm cho một số người nhưng lại tạo ra phong cách riêng và khiến nhiều người gắn bó với anh hơn.

Tính cách cực nhây của anh chàng streamer

Ban đầu, Độ Mixi stream CS: Go, tựa game bắn súng nổi tiếng của Valve với mục đích vui là chính. Video đầu tiên của anh ra mắt vào tháng 4 năm 2017. Số người theo dõi các buổi stream của Độ Mixi lúc rất rất ít, chỉ dưới 100 người.

Bước ngoặt chỉ đến với Độ Mixi khi anh gặp Hoàng Văn ‘PewPew’ Khoa, người được xem là bệ phóng giúp Độ Mixi có màn ‘debut’ hoàn hảo ở cộng đồng PUBG. Kể từ đây, cái tên Độ Mixi bỗng lên "như diều gặp gió" nhờ sự phổ biến bất ngờ của game đấu trường sinh tồn PUBG vào khoảng năm 2017. Sau đó, Độ Mixi đã sáng lập ra Refund Gaming, cái tên từng đem lại cảm xúc vỡ òa cho cộng đồng PUBG Việt ở giải đấu PGI 2018.

Khi nghề Streamer bỗng trở thành trend vào những năm gần đây, Độ Mixi cũng đã gây dựng được tiếng vang trong giới và được đồng nghiệp công nhận. Độ Mixi cùng với PewPew, ViruSs và Xemesis được các fan ưu ái gọi với cái tên Tứ hoàng streamer, ám chỉ bốn streamer quyền lực nhất Việt Nam.

Độ Mixi thuộc tứ hoàng streamer

Thế nhưng, khi công việc này đã trở bão hòa và xuất hiện nhiều Streamer trẻ và tài năng hơn cuối cùng chỉ có Độ Mixi theo đuổi con đường này là gặt hái được thành công rực rỡ nhất. Trong khi PewPew bận bịu với việc kinh doanh, ViruSs làm âm nhạc, Xemesis đi lấy vợ thì Độ Mixi đã âm thầm bứt lên để trở thành streamer tự thân tài giỏi và giàu có nhất Việt Nam.

Từ công việc gắn bó với bàn phím và màn hình này, Độ Mixi đã gây dựng được căn nhà 7 tầng khang trang mà anh vừa hoàn thiện để đón đại gia đình cùng mẹ và em gái ruột ở cùng. Người xem không khỏi sốc nhẹ vì điều này chứng tỏ nguồn thu của Độ Mixi từ công việc Streamer này là vô cùng lớn.

Theo chia sẻ, Độ Mixi thường bắt đầu công việc livestream hàng ngày từ tối muộn đến sáng. Thu nhập của anh đến từ tiền donate trong các buổi streaming, doanh thu từ MixiFood, quảng cáo trên các nền tảng.

Độ Mixi nổi lên nhờ tựa game PUBG

Ngoài ra, Độ Mixi còn nhận được nhiều hợp đồng tài trợ đến từ các nhãn hàng nổi tiếng và vẫn là người sở hữu thương hiệu Refund Gaming. Chỉ tính riêng nền tảng YouTube, Độ Mixi có thể bỏ túi tối thiểu 17.000 USD mỗi tháng, theo thống kê của SocialBlade.

Đời tư của Độ Mixi

Điều rất thú vị là trong khi phần lớn các streamer thành công vẫn chưa thể yên bề gia thất, Độ Mixi lại lấy vợ từ rất sớm và có một gia đình hạnh phúc với hai cậu nhóc đáng yêu. Vợ anh tên Trang Mixi cũng lầy lội không kém. Cậu con trai có tên Tùng Sói cũng thường hay xuất hiện trong các buổi livestream của Độ Mixi.

Độ Mixi và con trai

Thử sức với vai trò ca sĩ trong MV mới top 1 trending

Mới đây, MV ca nhạc "Stream Đến Bao Giờ" của Độ Mixi - cái tên đình đám nhất làng streamer hiện tại đã chính thức ra mắt. MV này nói về chuyện làm streamer của anh chàng "tộc trưởng" này, từ những thành quả, bạn bè... cho đến áp lực không hề nhỏ mà nghề đang được xem là "hot hit" này mang đến cho anh.

Ca khúc mới của Độ Mixi chễm chệ top 1 trending Youtube Việt Nam

Ngay sau khi chính thức công chiếu, MV đã thu hút hơn 281 nghìn người xem trực tuyến, phá vỡ kỷ lục về lượng người theo dõi cùng lúc mà anh chàng này đạt được. Thậm chí, con số 281 nghìn lượt người xem trực tuyến của "Stream Đến Bao Giờ" đã đưa MV này đứng thứ 3 trên BXH Top MV có lượt công chiếu cao nhất tại Việt Nam.

Hiện ca khúc này đã đạt vị trí top 1 top trending Youtube Việt Nam.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ