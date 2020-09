Độ Mixi viết tâm thư gửi fan sau chỉ trích, cộng đồng mạng chia năm xẻ bảy phân tích đúng sai

Streamer Độ Mixi đang là cái tên hot nhất mạng xã hội hiện tại khi liên tục bị cộng đồng mạng réo tên. Sự việc bắt nguồn từ ngày 9/9, kênh VTV đã làm tin ngắn về chuyên đề streamer trên các trang mạng xã hội . Trong đó, nhà đài đã đưa ví dụ về những người có sức ảnh hưởng sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có streamer Độ Mixi.

Chuyên đề về Streamer của VTV đã lên sóng

Tiếp theo vào ngày 17/9, Độ Mixi cũng bị lên án về hành vi của streamer văng tục trên mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến những đối tượng nhỏ tuổi. Động thái này của VTV đã gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng bởi fan của streamer Độ Mixi cho rằng kênh của anh đã có gắn cảnh báo không dành cho người dưới 18 tuổi.

Các buổi stream của Độ Mixi đều có dòng chứ không dành cho người dưới 18 tuổi chạy màn hình

Nhưng theo số đông ý kiến khác thì chuyên đề này được cộng đồng cũng như nhiều chuyên gia đánh giá là cần thiết để cộng đồng game, streamer có những điều chỉnh hành vi chuẩn mực hơn. Dù sao họ cũng là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rất lớn đến người xem, đặc biệt là giới trẻ. Và Youtube là một nền tảng phổ biến, dễ truy cập dành cho trẻ em nên việc gắn mác vẫn không thực sự hiệu quả nếu trẻ có thể dễ dàng tiếp cận.

Sau nhiều tranh cãi gay gắt, chia năm xẻ bảy phân tích đúng sai, người trong cuộc - Streamer Độ Mixi - cũng đã chính lên tiếng về vấn đề này trong hội fan kín của mình. Cụ thể nội dung bài đăng như sau:

"Anh chị em bộ tộc thân mến.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình khi hầu hết các trang mạng xã hội đều công kích cá nhân mình, đào bới và phân tích những gì mình đã làm với cái nghề streamer, và quan trọng là tác hại của việc mình đang làm với giới trẻ, đặc biệt là với các cháu nhỏ dưới 18 tuổi.

Bản thân mình cũng đã tâm sự nhiều lần trên stream, mình hiểu ngôn từ thể hiện của bản thân chưa được lịch sự, và vẫn đang cải thiện từng ngày, nếu theo dõi trong thời gian dài, chắc các bạn cũng nhận thấy sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, ít nhất là đỡ nói bậy hơn trước.

Việc tác động đến trẻ con là điều không ai mong muốn, để thoải mái nhất khi tương tác với tất cả người xem, mình luôn để giới hạn độ tuổi trên màn hình và chọn nội dung không dành cho trẻ em khi đăng tải video lên, đồng thời nhắc nhở các bạn về những cái tốt và xấu khi theo dõi buổi stream của mình.

4 năm theo nghề, bản thân mình cũng đã có những thành công nhất định, cũng có cộng đồng nhỏ, có người ủng hộ và theo dõi, nó lớn dần lên theo thời gian. Khi xung quanh mọi thứ đều phát triển, bản thân mình cũng nỗ lực để làm mới bản thân và đầu tư vào những nội dung chất lượng hơn, và mình tin ít nhiều cũng mang đến các bạn những phút giây giải trí cùng năng lượng sống tích cực.

Va chạm hay bị cuốn vào thị phi, trở thành tâm điểm để dư luận bàn tán, trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông khai thác luôn là điều tối kị với bản thân mình, trước giờ mình chỉ muốn sống ở một thế giới riêng, không bị so sánh, không bị đánh giá, không đấu đá với ai. Mình với nghề và người xem, thế là đủ.

Vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân mình, mà còn nhận về những lời miệt thị dành cho vợ con, dù biết không dừng lại được, chỉ muốn nhắn vài lời với anh chị em bộ tộc:

- Đừng lên cãi chửi nhau, tranh luận làm gì cả, ai xem cũng có cảm nhận riêng, ai cũng sẽ bảo vệ quan điểm của mình, rồi sẽ chẳng tới đâu cả.

- Việc công kích trang cá nhân, kênh YouTube của bên khác chỉ càng khẳng định cộng đồng mình trẻ trâu và làm sai lệch tư tưởng của bọn trẻ, nên hãy im lặng và ứng xử văn hoá.

- Vợ con mình không liên quan tới chuyện này.

- Có nhiều người không thích mình, nhưng mình biết có nhiều người xem mình như một thói quen mỗi đêm, mình hứa sẽ không bỏ nghề, sẽ còn đi với các bạn dài nhất có thể.

Hôm nay nhiều chuyện quá, nếu cứ túc tắc như ngày xưa, chắc chả ai soi mói để ý các ông nhờ? Cho mình nghỉ một hôm ôm 2 đứa con ngủ nhé.

Cám ơn cả nhà."

Streamer Độ Mixi

Không thể phủ nhận đối với đời sống gia đình, bạn bè hay với cộng đồng fan... Độ Mixi chưa từng gây nên điều tiếng, scandal nào. Nam streamer cũng từng là người âm thầm dùng tiền donate của fan để làm từ thiện. Đây là những hành động đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên về mặt ngôn từ sử dụng trong những buổi stream của Độ Mixi nên được cắt giảm những từ ngữ phản cảm hoặc lựa chọn phát sóng trên những nền tảng phù hợp với độ tuổi hơn là một kênh cộng đồng như Youtube.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ