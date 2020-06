Đổ mồ hôi đêm không phải do trời nóng, cẩn thận là dấu hiệu cảnh báo 6 căn bệnh nguy hiểm này

Đổ mồ hôi đêm là hiện tượng khá phổ biến có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nếu không phải do thời tiết quá nóng mà bạn thường xuyên gặp phải hiện tượng này thì tốt nhất nên đi khám Sức Khỏe

1. Hạ đường huyết



Đổ mồ hôi đêm có thể là do hạ đường huyết đột ngột. Hiện tượng này có thể gặp ở người Đổ mồ hôi đêm có thể là do hạ đường huyết đột ngột. Hiện tượng này có thể gặp ở người Giảm cân không đúng cách, nhịn ăn gây kiệt sức hoặc người tiểu đường sử dụng thuốc hoặc ăn kiêng quá mức.



Hạ đường huyết thường biểu hiện ra mồ hôi nhiều, cơ thể mệt mỏi, tay chân run rẩy. Việc cần làm múc này là bổ sung ngay thực phẩm chứa đường như một chiếc kẹo hay bánh ngọt. Đối với những người bị bệnh tiểu đường, nên nghe theo sự tư vấn của bác sĩ.

2. Bệnh cường giáp



Cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức) là tình trạng xảy ra khi hormone tuyến giáp sản sinh ra quá mức, làm tăng tiết hormone tăng trưởng là tăng hoạt động trao đổi chất.



Nếu tuyến giáp hoạt động nhiều sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, gây tiết mồ hôi nhiều hơn. Nên đi khám nội tiết nếu bạn thường xuyên bị ra mồ hôi bất thường cả ngày lẫn đêm dù không nóng nực hay lao động gắng sức.

3. Ung thư



Đổ mồ hôi đêm là một triệu chứng sớm của việc hình thành khối u ác tính điển hình như: ung thư máu thể lymphoma - một loại ung thư bạch cầu ác tính. Nếu có các triệu chứng điển hình là sưng hạch, sốt, sụt cân, đổ mồ hôi đêm kéo dài thì cần nhập viện sớm.

4. Hội chứng tăng tiết mồ hôi



Hay còn gọi là Hyperhidrosis tự phát là một bệnh về rối loạn thần kinh thực vật. Đây là một dạng bệnh mạn tính khiến cơ thể ra quá nhiều mồ hôi mà không rõ nguyên nhân. Người bệnh tiết nhiều mồ hôi cả ngày lẫn đêm, đặc biệt khi có cảm xúc thái quá hoặc mơ ngủ.

5. Các bệnh nhiễm trùng



Có nhiều bệnh nhiễm trùng có triệu chứng đổ mồ hôi đem như: bệnh lao, lao phổi, bệnh nhiễm khuẩn như viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương (viêm xương), áp-xe... Ngoài đổ mồ hôi đêm, các bệnh này thường có điểm chung là sốt về chiều, kém ăn, sút cân...

6. Tiền mãn kinh



Bốc hỏa đổ mồ hôi đêm là triệu chứng điển hình của phụ nữ tiền mãn kinh. Hiện tượng này bị chi phối bởi nồng độ nội tiết tố trong cơ thể, dẫn tới giãn mạch máu.



Phụ nữ trung niên cần cẩn trọng khi da thường bị ửng đỏ, ra nhiều mồ hôi khi ngủ vào ban đêm... để có thể trải qua giai đoạn mãn kinh an toàn.

Tại sao con người lại đổ mồ hôi

Theo Hà Ly/SKCĐ