Đọ style 2 chàng người yêu của Châu Bùi: Decao chất khỏi nói, Binz cũng ngầu đâu kém cạnh

Từ tối qua, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin Châu Bùi có người yêu mới, người này không ai khác là đàn anh rapper nức tiếng Binz. Một người là biểu tượng trẻ và rất ảnh hưởng trong giới thời trang , người kia là "thi sĩ" của làng rap Việt, cả hai đều rất tài năng và nổi tiếng trong lĩnh vực của riêng mình. Cùng sở hữu lượng fan cực kì đông đảo, tin tức hẹn hò của cặp đôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý, cư dân mạng đã bình luận chúc mừng không ngớt.





Dù vậy, không ít người tỏ ra tiếc nuối bởi tình cũ của nàng IT girl đình đám là Decao sở hữu gu thời trang độc đáo, ấn tượng không kém và từng rất "hợp rơ" với Châu Bùi. Thế nhưng khi đặt cả hai anh chàng lên bàn cân thì Binz cũng có style chất ngầu không hề kém cạnh.

Trong giới sành điệu thời trang ở Việt Nam, cái tên Decao không phải là điều gì quá xa lạ. Anh chàng có khả năng bắt trend tốt, style dù "điên" nhưng chất, khá độc đáo và ấn tượng. Thời còn hẹn hò, thời trang của cặp đôi Decao - Châu Bùi đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, là "cặp bài trùng" đẹp bất khả chiến bại. Có lẽ bởi vậy khi cả hai thông báo chia tay, dân tình không khỏi tiếc nuối, nhiều người cho rằng khó có thể kiếm ai sở hữu style hài hòa với Châu Bùi đến thế.

Tuy nhiên, có lẽ dân tình đã nhầm, bởi gu thời trang của rapper Binz cũng nổi bật không hề kém cạnh. Muốn lịch lãm, có lịch lãm, muốn trẻ trung sẽ có trẻ trung, ngay cả độc dị cũng không thể làm khó anh chàng. Bất kể style nào chàng rapper Binz cũng từng thử qua một lần, chứng tỏ gu thời trang nhạy bén và thời thượng của mình.

Dường như gu của Châu Bùi khá là nhất quán, người tình "tin đồn" Binz quả thực sở hữu visual và phong cách "chất phát ngất", trông vậy mà không hề lệch pha với nàng IT girl đình đám này. Dù cả hai bên vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng với nhiều động thái ngấm ngầm thừa nhận thì dân tình tin rằng tới 99% là cả hai hẹn hò. Hi vọng chúng ta có thể thấy cặp đôi đình đám này sánh bước bên nhau một ngày không xa, chiêm ngưỡng gu thời trang độc đáo, cá tính của Châu Bùi và Binz.

Theo Linh Chi/SKCĐ