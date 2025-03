“Đổ thạch” – trò đỏ đen trên các sàn livestream: Người phụ nữ bị lừa hơn 2,2 tỷ đồng

Mới đây, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo từ một nạn nhân bị lừa hơn 2,2 tỷ đồng khi tham gia livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Facebook. Vụ việc làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về một hình thức cá cược trá hình, người chơi có thể mất vài triệu đến hàng tỷ đồng.

Chuyên gia đá quý lên tiếng: Đây là chiêu lừa đảo!

Khoảng một năm trở lại đây, trào lưu "đổ thạch" bất ngờ bùng nổ trên mạng Xã hội, kéo theo hàng loạt sàn livestream đập đá xuất hiện tràn lan trên Facebook, TikTok. Hình thức này thực chất là quá trình bóc tách lớp sa kết—lớp khoáng vật bám bên ngoài—để lộ ra lõi đá bên trong. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để "cược" vào những viên đá thô với hy vọng tìm được đá quý có giá trị, nhưng thực tế phần lớn chỉ nhận về những mẩu đá vô giá trị.

Bằng hình thức lập nhiều Fanpage Facebook có lượng lớn người theo dõi, tại đây, các đối tượng tổ chức livestream (phát trực tiếp), quảng bá các cục đất, đá thông thường là chứa đá quý bên trong.

Lợi dụng tâm lý ham lợi nhanh, các đối tượng lừa đảo lập hàng loạt Fanpage Facebook có lượng lớn người theo dõi, tổ chức livestream liên tục để quảng bá những cục đất, đá thông thường như thể bên trong chứa đá quý. Trong các buổi phát trực tiếp, chúng dàn dựng tình huống giả, tạo cảm giác "người chơi" vừa trúng viên đá quý trị giá cao và có thể bán lại với giá hời. Điều này khiến nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy cá cược mà không hay biết mình đang rơi vào bẫy.

Một chủ cửa hàng kinh doanh đá quý tại huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết: "Trào lưu này ban đầu xuất phát từ một số cá nhân ở TP Yên Bái, nhưng khi nhu cầu tìm đá để livestream tăng cao, nó lan rộng về Lục Yên và nhanh chóng phổ biến trên khắp cả nước."

Trên TikTok, hàng trăm tài khoản thi nhau phát trực tiếp, rao bán đủ loại đá với hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau, có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Người bán luôn khẳng định đây là đá quý thô, nhưng thực tế khi đập ra, phần lớn chỉ là đá vụn vô giá trị. Dưới danh nghĩa một trò chơi "đỏ đen", người chơi đặt cược vào những viên đá đầy ẩn số. Nếu may mắn "nổ" ra đá quý, người bán cam kết sẽ mua lại với giá cao, khiến nhiều người lầm tưởng đây là một cơ hội đầu tư béo bở.

Ngoài hình thức mua cá nhân, một số người còn rủ nhau "chung độ", góp tiền theo mô hình "cổ phần" để cùng nhau "mở bát" mua chung đá thô. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là… đá vụn và những khoản tiền bay hơi trong chớp mắt.

Cả ngày lẫn đêm, hàng trăm tài khoản TikTok đua nhau livestream rao bán nhiều loại đá có hình thù, kích cỡ và màu sắc khác nhau, giá từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng mỗi viên.

Một thợ đá quý lành nghề tại huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), cho biết: "Đổ thạch có thể được xem là một nét văn hóa lâu đời hình thành trong giới làm đá, bản chất của việc làm này là giao lưu kinh nghiệm giữa những người thợ, chia sẻ rủi ro và lợi nhuận khi chặt một viên đá chứ không phải câu chuyện may rủi, đỏ đen như trên TikTok". Theo những người thợ, việc dùng đèn để soi chất đá quý bên trong phải dựa trên nhiều yếu tố và kinh nghiệm chứ nhìn qua màn hình livestream thì chỉ như “mò kim đáy bể”.

“Không ai soi được 100% khả năng lành, sạch của một viên đá quý thô, khi dùng đèn để soi chất đá bên trong phải dựa trên nhiều yếu tố như độ hút đèn, cảm quan về màu sắc, chất rạn nứt, cái thớ, nẹp như thế nào. Vậy nên nếu chỉ nhìn qua màn hình livestream thì làm sao đánh giá được?", thợ đá quý này nói thêm.

Nhiều nạn nhân đã mất tiền tỉ vì ham “đổ thạch”

Chiều 17/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một nữ nạn nhân. Chỉ trong hai ngày (15 - 16/3), người này đã bị lừa mất hơn 2,2 tỷ đồng khi tham gia các sàn livestream "đổ thạch" trên Facebook. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp "sập bẫy". Dù đã có không ít lời cảnh báo, trò chơi may rủi này vẫn tiếp tục thu hút thêm nhiều người tham gia, biến họ thành "con nghiện". Càng thắng càng ham, càng thua càng muốn gỡ—và cuối cùng, số tiền mất đi chỉ ngày càng lớn hơn.

Việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, chẳng khác nào một trò đỏ đen trên mạng xã hội

Trên thực tế, những cục đá được quảng bá là "ẩn chứa đá quý" thực chất không có bất kỳ giá trị nào. Sau khi nạn nhân chuyển tiền mua hàng, các đối tượng tiến hành đập, cắt hoặc xẻ đá, rồi viện lý do "không tìm thấy đá quý" để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Bằng thủ đoạn này, chúng đã lừa đảo từ vài triệu đến hàng tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Lợi dụng lòng tham và tâm lý "đỏ đen", kẻ gian khéo léo dẫn dắt người chơi theo một kịch bản được dựng sẵn, với mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tiền.

Giới chuyên gia từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào những viên đá không rõ nguồn gốc. Bản chất của "đổ thạch" hiện nay đã biến tướng thành một trò may rủi, không khác gì cờ bạc trá hình trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức mua bán trên nền tảng trực tuyến, đặc biệt là những lời mời gọi đầu tư thiếu minh bạch. Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng hàng nghìn phiên livestream "đổ thạch" vẫn diễn ra mỗi ngày trên TikTok, Facebook, khiến nhiều người thiếu hiểu biết trở thành "mồi ngon" của các nhóm lừa đảo.

Hiện vẫn chưa có văn bản Pháp luật cụ thể nào quy định về việc livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội. Vì vậy, việc xác định đây có phải là một hình thức đánh bạc hay không vẫn cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xem xét và làm rõ.

Tổng hợp