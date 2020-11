Bé trai bị bỏng nặng, tổn thương mắt do đùa nghịch bát mì tôm đổ vào mặt

Khoa bỏng , Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin liên tiếp trong 2 ngày 10 – 11/11, đã tiếp nhận và điều trị cho 4 trẻ bị bỏng nước sôi do sự bất cẩn của người lớn.

Trường hợp nặng nhất là cháu bé 12 tháng tuổi tên Q., quê Phú Yên. Q. bị nước nóng từ bát mì tôm đổ vào vùng mặt, cổ, tay gây bỏng 15% độ II. Sau thăm khám, các bác sĩ đã dùng thuốc xịt bỏng, gạc vô khuẩn băng vị trí bỏng cho bệnh nhi, kết hợp thuốc giảm đau, truyền dịch, kháng sinh và thay băng tại chỗ hàng ngày.



Tuy nhiên một vấn đề khác là Q. bị nước nóng bắn cả vào mắt nên hiện đang được các bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi sát tổn thương.



Trường hợp thứ hai, bệnh nhi H., 12 tháng tuổi, địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị bỏng do nhúng chân vào chậu nước tắm chưa kịp hòa nước lạnh. Trường hợp thứ ba là bệnh nhi T., 15 tháng tuổi, địa chỉ tại quận Long Biên (Hà Nội), bị bỏng do với tay vào ấm siêu tốc đang đun, khiến nước sôi đổ vào người. Trường hợp thứ tư là bệnh nhi H., 6 tuổi, địa chỉ tại Cầu Giấy (Hà Nội), bị bỏng do bất cẩn ngã vào chậu nước sôi.

Trẻ bị bỏng dễ để lại di chứng nặng nề



Theo Bác sĩ Nguyễn Nam Giang – Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn bỏng ở trẻ em là do người lớn không cẩn thận nên để trẻ bị phích nước sôi, thức ăn nóng hay các tác nhân gây bỏng khác đổ vào người.



Trẻ trong khoảng 2-5 tuổi là dễ bị bỏng nhất vì hiếu động và chưa nhận thức được sự nguy hiểm. Cũng vì vậy, trong độ tuổi này trẻ bị bỏng phải chịu di chứng nặng nề.



BS Giang phân tích, do làn da non nớt nên trẻ bị bỏng thường là bỏng sâu, điều trị rất khó khăn. Tổn thương bỏng trẻ rất đa dạng, ở nhiều vị trí như: chân, lưng, cánh cẳng tay, đặc biệt là bàn tay, rất nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cũng như thẩm mỹ tương lai.



Đặc biệt trẻ trong độ tuổi hiếu động dễ bị bỏng bộ phận sinh dục rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản sau này của trẻ. Đó là chưa kể thời gian điều trị lâu dài, tốn nhiều chi phí.



Để phòng tránh tai nạn bỏng ở trẻ nhỏ. Khi trông giữ, chăm sóc trẻ, người lớn cần đặc biệt chú ý:

- Luôn giám sát trẻ, tránh để các vật dụng nguy hiểm như phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa... trong tầm tay của trẻ.



- Khi nấu ăn luôn quay cán xoong, chảo vào phía trong để trẻ không với tới. Không để trẻ nhỏ tự tắm vòi nước nóng lạnh, nếu tắm chậu cho trẻ, cần đổ nước lạnh vào trước và hòa nước nóng sau, luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước cho trẻ đụng vào.



- Khi bê nước nóng, thức ăn mới nấu, cần tránh xa trẻ để không va đụng. Kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống. Không nên ăn thức ăn, uống nước nóng khi bế trẻ nhỏ…tránh trường hợp trẻ nghịch bị đổ gây bỏng. Luôn dặn trẻ đề phòng trước các vật dụng nóng.

Your browser does not support HTML5 video. Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet

Theo Hà Ly/SKCĐ