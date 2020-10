Đoàn cứu trợ 6 người bị lật thuyền trong lúc đang tiếp tế lương thực cho đồng bào vùng lũ

Lực lượng kiểm ngư phát hiện 1 thuyền 6 người bị lật giữa dòng nước lũ

Khoảng 9h sáng hôm qua, 6 cán bộ, thuyền trưởng, máy trưởng, trạm trưởng và hai cano đặc chủng đã được tập kết tại khu vực chợ Cưỡi thuộc xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Qua đó lực lượng này sẽ tiến hành vận chuyển lương thực thực phẩm và nước uống từ khu vực Quốc lộ 1 vào các xã bị ngập sâu như: Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy…

Trên đường vận chuyển hàng trở ra điểm tập kết, lực lượng Kiểm ngư Quảng Bình đã phát hiện một thuyền cứu trợ bị lật chìm ở gần xã Thanh Thủy nên đã đến cứu hộ.

May mắn là họ đã được đưa vào bờ an toàn

Trên chiếc thuyền bị chìm ngoài hàng hóa thì còn có 6 người khác. May mắn là tất cả mọi người đều được cứu nạn an toàn. Trong đó có 3 người của huyện Lệ Thủy và 3 người từ Nghệ An vào Quảng Bình để cứu trợ.