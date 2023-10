Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại New Zealand và Australia

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của thành phố Hà Nội, từ ngày 6 đến 15/10/2023, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand và Australia.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc với Hội đồng thành phố Sydney, bang New South Wales

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành của thành phố.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Australia

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Mục đích chuyến công tác nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các thành phố của hai nước, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo.

Hà Nội và New Zealand tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh

Tại New Zealand, Đoàn đã thăm, làm việc với Hội đồng thành phố Wellington. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Tim Brown, Ủy viên Hội đồng thành phố và đại diện các cơ quan chuyên môn về giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo, cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trung, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn sự đón tiếp của Hội đồng thành phố Wellington và nhấn mạnh đây là nền tảng để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, tóm tắt một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua và phương hướng thúc đẩy hợp tác có hiệu quả thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, hai thủ đô cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các đoàn doanh nghiệp, các trường đại học tại Wellington đến Hà Nội tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; tăng cường chương trình học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam với nhiều chuyên ngành và cấp học.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington (New Zealand) Tim Brown cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, tổ chức các chương trình trao đổi học sinh trung học nhằm nâng cao hiểu biết, tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai thủ đô; tổ chức các đoàn giao lưu văn hóa nghệ thuật góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại hai chiều. Với vai trò đều là thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Thủ đô Wellington chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô trở thành thành phố sáng tạo cũng như hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo.

Hoàn toàn thống nhất với quan điểm và chia sẻ của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Tim Brown cho rằng, thành phố Hà Nội và New Zealand nói chung, Thủ đô Wellington nói riêng cần tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như: Thành phố sáng tạo, giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, công nghệ cao, khoa học kỹ thuật.

Với thế mạnh trong các lĩnh vực đào tạo nghề, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Wellington sẵn sàng tăng cường hợp tác và hỗ trợ thành phố Hà Nội đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên các trường tại Hà Nội, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng của thành phố Hà Nội, đưa giảng viên của New Zealand sang hỗ trợ đào tạo tại Hà Nội và đề nghị hai bên xem xét khả năng ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề cho học sinh.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội cũng thăm và làm việc với Trung tâm đổi mới sáng tạo Wellington - tổ chức do Cơ quan phát triển kinh tế New Zealand thành lập năm 2003, có vai trò hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh mới có tốc độ tăng trưởng cao, tập trung vào các công nghệ mới nổi, hỗ trợ các cơ quan chính phủ, các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới tư duy, cách tiếp cận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong đổi mới sáng tạo.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Trung tâm đã giới thiệu và chia sẻ về mô hình đổi mới sáng tạo trong giáo dục - đào tạo theo mô hình một cửa, xây dựng sự kết nối cũng như kinh nghiệm tổ chức, triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thông qua cung cấp các kỹ năng, kiến thức, giải pháp công nghệ. Đặc biệt, Trung tâm đã chia sẻ thông tin trong việc hỗ trợ các cơ quan của Chính phủ đổi mới trong lĩnh vực công thông qua hỗ trợ tiếp cận thông tin đã được sàng lọc, khai thác dữ liệu để đưa ra các cơ chế, chính sách và giải pháp chiến lược trong điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Các chuyên gia của Trung tâm khẳng định, lĩnh vực đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho khối tư nhân, các tập đoàn hay các doanh nghiệp và Chính phủ và các nhà quản lý cần phải quan tâm và tập trung cho lĩnh vực này.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Wellington, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đây là lĩnh vực mà thành phố Hà Nội rất quan tâm, theo đó đề nghị Trung tâm thúc đẩy hợp tác với các cơ quan của Hà Nội trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đề nghị xem xét khả năng mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và cử các chuyên gia sang trao đổi, làm việc trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học Victoria tại Wellington. Ông Karl Lofgren, Hiệu trưởng Trường Công lập chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn, qua đó giới thiệu thông tin về trường, các chương trình đào tạo ngắn hạn và đào tạo tiếng Anh và định hướng hợp tác quốc tế của trường.

Đánh giá cao chất lượng đào tạo và tiềm năng hợp tác của trường, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hợp tác giáo dục là một trong những điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước, trong đó có Kế hoạch hợp tác chiến lược Việt Nam - New Zealand về giáo dục giai đoạn 2020-2023.

Theo đó, đồng chí đề nghị các bên nghiên cứu khả năng hợp tác về đào tạo tiếng Anh cho giáo viên các trường của Hà Nội theo các chương trình ngắn hạn; đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực xây dựng chính quyền số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu; kết nối hợp tác giữa Trường Đại học Victoria với các trường đại học, cao đẳng của thành phố Hà Nội theo mô hình liên kết đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị Trường Đại học Victoria cử đoàn công tác sang Hà Nội để nghiên cứu, xem xét khả năng đầu tư mở chi nhánh hoặc phân hiệu của trường, phía thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để trường đầu tư trên địa bàn và hy vọng đây sẽ là cầu nối hợp tác về giáo dục giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New Zealand, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Nguyễn Văn Trung.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã thông tin cập nhật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua, một số kết quả công tác của đoàn tại New Zealand.

Với tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đồng chí cũng mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương của New Zealand, đồng thời, giúp thành phố tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như: Giáo dục và Đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài chính ngân hàng, công nghiệp văn hóa.

Hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với Australia

Tiếp tục chương trình công tác tại Australia, sáng 11/10/2023, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với bà Katie Knight, Tổng Vụ trưởng cơ quan đầu tư bang New South Wales, Bộ Đầu tư Thương mại và Doanh nghiệp Australia cùng một số lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của bang New South Wales.

Tham dự buổi làm việc có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng.

Trao đổi với lãnh đạo chính quyền bang New South Wales, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng được đến thăm bang New South Wales - trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của Australia, một đô thị phát triển với nhiều thế mạnh về giáo dục, du lịch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và văn hóa, nghệ thuật.

Năm 2023 là dấu mốc quan trọng khi hai nước Việt Nam - Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam và Australia đã đạt được sự hợp tác ngày càng toàn diện, sâu sắc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng, đưa quan hệ song phương hai nước trở thành quan hệ láng giềng khu vực, gần gũi và bền chặt.

Với vai trò là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia nói chung và bang New South Wales nói riêng. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong muốn hai địa phương tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa để thúc đẩy du lịch hai chiều.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội mong muốn hợp tác với các thành phố của Australia trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, trong đó tăng cường các hình thức giao lưu trực tuyến và trực tiếp giữa các cơ quan văn hóa của hai thành phố để trao đổi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hóa, phim ảnh; thúc đẩy tính sáng tạo trong phát triển đô thị, đổi mới về kỹ thuật số trong văn học, hỗ trợ và phát triển các nhà văn trẻ của hai nước.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với bà Katie Knight, Tổng Vụ trưởng cơ quan đầu tư bang New South Wales

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Katie Knight, Tổng Vụ trưởng cơ quan đầu tư bang New South Wales, Bộ Đầu tư thương mại và doanh nghiệp Australia cho biết, bang New South Wales và Thủ đô Hà Nội còn nhiều dư địa cũng như cơ hội hợp tác và cần tiếp tục đẩy mạnh thời gian tới trong bối cảnh Chính phủ Australia vừa công bố Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á từ nay đến năm 2040 với mục tiêu tăng cường liên kết thương mại với khu vực và phát triển quan hệ đối tác với các quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Bang New South Wales đã mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam và sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của bang, đặc biệt là hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo hai địa phương đã đi đến thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các đoàn doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các trường đại học của bang New South Wales đến Hà Nội để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác mới giữa hai bên, đặc biệt, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hợp tác đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ quản lý và giáo viên của Hà Nội tại Australia; phối hợp tổ chức các hội thảo về giáo dục, các cuộc thi tìm hiểu về giáo dục, văn hóa Australia bằng tiếng Anh trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Australia tại Hà Nội trong quá trình thành lập và triển khai các hoạt động giáo dục, hỗ trợ các trường học Hà Nội xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác Australia như chương trình tiếng Anh của bang New South Wales.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Hội đồng thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Hội đồng thành phố Sydney có ông Robert Kok - Phó Thị trưởng thành phố Sydney và các cộng sự.

Tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng thành phố Sydney Robert Kok cho biết, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về diện tích và quy mô dân số, Sydney là thành phố đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chính quyền thành phố Sydney đã xây dựng chiến lược tổng thể tầm nhìn 2030 đến năm 2050 với mục tiêu phát triển Sydney trở thành thành phố sáng tạo vào năm 2030 với 10 định hướng chiến lược nhằm tạo ra một thành phố thông minh và đồng đều trong các lĩnh vực: Thư viện và học tập; các sự kiện và lễ hội lớn; không gian văn hóa và phát triển khu vực; chương trình văn hóa và du lịch...

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị thành phố Sydney cử các đoàn chuyên gia sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo và tổ chức các lễ hội lớn nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Thủ đô Hà Nội trong các dịp lễ hội.

Ngày 13/10, Đoàn tham dự và cắt băng khai mạc Khu gian hàng Hà Nội tại Triển lãm Home Show 2023 và giao dịch thương mại tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Sydney.

Triển lãm Home Show là sự kiện lớn ngành nội thất của Australia, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ nội thất. Đoàn cũng tham dự Hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp Australia do Sở Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức, qua đó thúc đẩy cơ hội hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường xuất nhập khẩu giữa Hà Nội với các doanh nghiệp quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cắt băng khai mạc gian hàng của thành phố Hà Nội tại triển lãm Home Show

Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm, làm việc với Trường Đại học Macquarie, Trường Đại học RMIT, Trường dạy nghề Chisholm và Google Education.

Tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chia sẻ về định hướng phát triển hệ thống giáo dục Thủ đô cả về quy mô và chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Theo đó, Đoàn công tác đề nghị các bên tiếp tục nghiên cứu và đề xuất khả năng hợp tác cụ thể giữa các cơ sở giáo dục của Australia trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học của hai địa phương và tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với Trường Đại học Macquarie trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và nâng chuẩn trình độ IELTS cho đội ngũ giáo viên của thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Tại các buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Australia, thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô, kết quả chuyến công tác của Đoàn tại thủ đô các nước và những lĩnh vực Hà Nội đang kêu gọi hợp tác đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian tới, thành phố Hà Nội mong muốn tăng cường hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác hữu nghị, giao lưu trên nhiều cấp độ với các địa phương của Australia, không chỉ đoàn cấp cao mà khuyến khích các đoàn thuộc các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học của Australia đến Hà Nội để tìm hiểu cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. Về lĩnh vực giáo dục, mong rằng Australia sẽ đẩy mạnh các chương trình học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam và Hà Nội với nhiều chuyên ngành và cấp học; đồng thời, tổ chức các chương trình trao đổi học sinh trung học nhằm nâng cao hiểu biết, tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ của Hà Nội và các địa phương của Australia.

Đồng chí mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và Canberra, cũng như giữa các địa phương của Australia; hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội và thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Hà Nội và Australia.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia và đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney đều đánh giá cao mục đích, ý nghĩa chuyến công tác của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, thông tin với Đoàn về tiềm năng hợp tác với các địa phương của Australia và thành phố Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, Australia là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và đi tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam về dịch vụ trong các lĩnh vực ngân hàng, luật, giáo dục… cũng như trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với thành phố Sydney, bang New South Wales cũng như giữa các địa phương của Australia, trong các lĩnh vực là thế mạnh của bạn.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội làm việc với Đại học Macquarie

Chuyến thăm, làm việc tại New Zealand và Australia của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp, nhận được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo Hội đồng, chính quyền các thành phố và Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của hai nước, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

