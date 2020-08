Đường tình duyên lận đận hay 'xuôi chèo mát mái', chỉ cần nhìn ngón áp út là biết ngay!

Thực tế, đường tình duyên của mỗi người được thể hiện qua khoảng cách của ngón đeo nhẫn và ngón áp út.



Ngón áp út và ngón út có khoảng cách rộng: Nếu bàn tay có đặc điểm này chứng tỏ bạn là người hành động độc lập, yêu thích sự tự do. Bên cạnh đó, bạn không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với thử thách chông gai.



Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm bạn lại thuộc tuýp người ít chung thủy, thích sự mới mẻ nên dễ ngoại tình, phản bội. Đây là lý do khiến tình yêu, hôn nhân của bạn thường hay đổ vỡ, đến cuối đời dễ phải sống cô độc một mình.

Ngón áp út và ngón út có khoảng cách bình thường: Đây cũng là những người có tính cách độc lập, dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu nên rất được mọi người yêu mến, tôn trọng.



Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì đây là những người kiên định, thủy chung nên cuộc sống tình yêu, hôn nhân thường trôi qua êm đềm, viên mãn. Họ cũng là người mạnh mẽ, biết bảo vệ tình cảm và hôn nhân của mình.



Ngón áp út và ngón út có khoảng cách hẹp: Đây là những người thích cạnh tranh, thi đua để lấy động lực vươn lên trong cuộc sống. Họ ưa thích mạo hiểm, không ngại dấn thân vào khó khăn thử thách để trải nghiệm bản thân. Chính vì thế, họ nhiều cơ hội trở thành lãnh đạo, kiếm được nhiều tiền và có được cuộc sống giàu có.



Chuyện tình yêu của những người này phần lớn cũng sẽ 'xuôi chèo mát mái'. Một khi đã yêu ai, họ sẽ hết mình với tình yêu đó. Tuy nhiên, khi lập gia đình rồi, những người này nên 'kìm hãm' bản tính thích thử thách của bản thân lại một chút.

