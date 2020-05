Đoàn Văn Hậu bị báo Thái Lan 'cà khịa' cực mạnh sau khi nhận đề cử Hậu vệ xuất sắc nhất châu Á

Một tờ báo hàng đầu về thể thao của Thái Lan đã sử dụng hình ảnh Đoàn Văn Hậu ôm chiếc chậu nhôm để so sánh với khoảnh khắc cầu thủ Theerathon Bunmathan của nước này ôm chiếc đĩa bạc vô địch J-league.

Như đã đưa tin, hôm 23/5 vừa qua, trang báo nổi tiếng châu Á Fox Sport Asia đã đưa ra danh sách đề cử những hậu vệ xuất sắc nhất bóng đá châu lục ở thời điểm hiện tại. Đáng tự hào, cầu thủ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách 9 hậu vệ tài năng nhất châu Á này.

Theo bình chọn của FOX Spors Asia, ngoài Đòan Văn Hậu, Top 9 hậu vệ xuất sắc nhất châu Á gồm: Maya Yoshida (Nhật Bản), Hong Myung-Bo (Hàn Quốc), Mehdi Mahdavikia (Iran), Sun Ji Hai (Trung Quốc), Aidil Zafuan (Malaysia), Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Hansuamu Yama (Indonesia) và Safuwan Baharudin (Singapore). Đây đều làn những tên tuổi lớn của bóng đá châu lục.

Với 9 cái tên này, Fox Sport Asia sẽ lựa chọn 3 hậu vệ xuất sắc nhất châu Á dựa theo lá phiếu bình chọn của độc giả trong thời gian tới.

Có thể nói, việc Văn Hậu lọt vào danh sách này là điều không bất ngờ. Từ khi tham dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông châu Á.

Sau đó, Văn Hậu cũng liên tiếp gặt hái được thành công ở VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và mới nhất là SEA Games 2019. Qua đó, tài năng của Đoàn Văn Hậu trong mắt giới truyền thông quốc tế ngày càng được khẳng định.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như mới đây, tờ Siamsport - nhật báo thể thao nổi tiếng bậc nhất Thái Lan đã đăng tải một bài viết gây tranh cãi về Đoàn Văn Hậu.

Bài báo với nhan đề "Các phương tiện truyền thông xã hội so sánh Văn Hậu với Theerathorn sau khi truyền thông châu Á bầu chọn những hậu vệ hàng đầu châu Á".

Để tỏ ý mỉa mai hậu vệ trẻ của người Việt Nam, báo này đã đăng tải tấm ảnh chế Đoàn Văn Hậu ôm chiếc chậu nhôm trong khi cầu thủ Thái Lan Theerathon Bunmathan đang cầm chiếc đĩa bạc vô địch Nhật Bản J1 League năm 2019.

Siamsport đăng ảnh Theerathon Bunmathan khoe cúp bạc vô địch Nhật Bản đặt cạnh ảnh chế Văn Hậu ôm chậu thau nhôm

Được biết Theerathon Bunmathan là cầu thủ Thái Lan đang thi đầu rất thành công tại Nhật Bản. Theerathon là một trong những nhân tố quan trọng giúp câu lạc bộ Yokohama F. Marinos giành vô địch J-league hạng 1.

"Nhiều fan hiện đang tranh luận xem Đoàn Văn Hậu và Theerathon Bunmathan, ai xứng đáng là hậu vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á? Một số người nói Văn Hậu là hậu vệ số 1 Đông Nam Á do anh ấy đang chơi bóng ở châu Âu. Nhìn chung, chắc chắn Văn Hậu vẫn còn rất trẻ và sẽ nổi tiếng hơn nữa trong tương lai...

Nhưng phần lớn đều phải thừa nhận Theerathon Bunmathan mới xứng đáng là cái tên xuất sắc nhất. Bởi Theerathon đóng vai trò trụ cột chinh phục chức vô địch J1 League, còn Đoàn Văn Hậu chỉ là cầu thủ dự bị khi đến đầu quân cho CLB tại châu Âu", tờ Siamsports viết.



Bài viết mang tính chất "cà khịa" cực mạnh của báo Thái Lan đã khiến cho người hâm mô Bài viết mang tính chất "cà khịa" cực mạnh của báo Thái Lan đã khiến cho người hâm mô bóng đá Việt Nam và Đoàn Văn Hậu phải "nóng mặt". Một số cư dân mạng cũng đã bình luận đầy mỉa mai:

"Tôi xin lỗi chứ thau nhôm Việt Nam xịn hơn ba cái cúp đó nhiều"; "Văn Hậu ăn lẩu trong nồi không đã nên dùng thau nhôm làm nồi lẩu Thái thôi mà!";...

