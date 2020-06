Đoàn Văn Hậu chia tay đồng đội Heerenveen, thu xếp trở về Việt Nam

Hôm 23/6 vừa qua, các cầu thủ SC Heerenveen (Hà Lan) vừa có buổi tập luyện cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Sau thời gian tập luyện tích cực, các cầu thủ SC Heerenveen sẽ được "xả trại" khoảng 3 tuần trước khi tập trung trở lại vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải 2020/2021.

Nhiều cầu thủ của CLB Hà Lan đã tính tới việc về thăm nhà trong kỳ nghỉ này, trong đó có Đoàn Văn Hậu . Cách đây chưa lâu, một nguồn tin thân cận tiết lộ cầu thủ quê Thái Bình sẽ rời Heerenveen để về Việt Nam thăm gia đình vào cuối tháng 6 nếu có chuyến bay.

Dù rất cố gắng nhưng Đoàn Văn Hậu chưa có thời gian thể hiện nhiều sau 1 năm chơi bóng tại Hà Lan

Trước thông tin Đoàn Văn Hậu về Việt Nam, dư luận băn khoăn liệu cầu thủ này chỉ về nghỉ hè hay sẽ về hẳn.

Như đã biết, hợp đồng cho mượn giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen sẽ hết hạn vào 30/6 này. Dù cầu thủ quê Thái Bình mong muốn có thêm thời gian chơi bóng tại Hà Lan nhưng đến nay phía SC Heerenveen vẫn chưa có động thái gì về việc sẽ gia hạn hợp đồng.

Đại diện CLB Hà Nội cũng xác nhận rằng vẫn trao đổi với SC Heerenveen về hướng phát triển của Đoàn Văn Hậu nhưng phía Hà Lan chỉ bàn luận chung chung, không đả động gì vấn đề kéo dài hợp đồng cho mượn. Hà Nội FC hi vọng phía SC Heerenveen sẽ sớm đưa ra lời đề nghị chính thức để 2 bên có thể đàm phán.



Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải VĐQG Hà Lan Eredivisie 2019/20 phải kết thúc sớm. Bởi vậy, Đoàn Văn Hậu không có nhiều thời gian thể hiện với BHL Heerenveen. Giống như nhiều CLB khác ở châu Âu, Heerenveen cũng gặp khó khăn về tài chính do đại dịch, do đó, việc họ phải "cân đo đong đếm", do dự về trường hợp của Văn Hậu cũng là dễ hiểu.

Đoàn Văn Hậu thường xuyên phải ngồi dự bị trong các trận đấu của Heerenveen

Theo một số nguồn tin, một số CLB của châu Âu đang "quan tâm" đến Đoàn Văn Hậu, thậm chí có đội bóng đã chủ động liên hệ với Hà Nội FC. Tuy nhiên đó mới chỉ là đồn đoán, còn hiện tại "tương lai" của Đoàn Văn Hậu ở châu Âu vẫn khá "mịt mờ". Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ về Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 V-league 2020.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ