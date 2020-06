Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ ở lại SC Heerenveen

Ngày 28/6, trên trang chủ của CLB SC Heerenveen (Hà Lan) đã đăng tải hình ảnh về buổi lễ chia tay các cầu thủ và nhân viên sẽ rời CLB trong hè này.

8 thành viên phải rời đội bóng sau khi hết hợp đồng gồm: 2 thủ môn Trevor Doornbusch và Warner Hahn; các cầu thủ Filip Bednarek, Alen Halilovic, Jordy Bruijn, Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn; người quản lý đội một Herman van Dijk.

8 thành viên chia tay SC Heerenveen vì hết hạn hợp đồng. Ảnh: SC Heerenveen



Tất cả những trường hợp này đều hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới và đã được CLB thông báo sẽ không gia hạn. Hậu vệ Tất cả những trường hợp này đều hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới và đã được CLB thông báo sẽ không gia hạn. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng có thời hạn hợp đồng như 8 thành viên trên nhưng không được Heerenveen nhắc đến trong thông báo "chia tay" và cũng không xuất hiện trong buổi lễ này.





Tuy phía SC Heerenveen vẫn chưa có động thái chắc chắn về việc để cầu thủ Việt Nam này ở hay về. Nhưng dựa trên thông báo vào ngày 28/6, có thể thấy SC Heerenveen gần như đã chốt nhân sự cho mùa giải mới và 99% Văn Hậu tiếp tục chơi bóng cho CLB này.

Đây là một thông tin rất tích cực đối với Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC và người hâm mộ. Trước đó, truyền thông Hà Lan đưa tin, SC Heerenveen muốn giữ chân Văn Hậu nhưng chậm trễ gia hạn hợp đồng vì gặp khó khăn về tài chính.

Văn Hậu thuộc diện cầu thủ ngoài EU nên UEFA quy định mức lương tối thiểu cho trường hợp như vậy là 450.000 Euro/năm. Số tiền trên thuộc top đầu của một đội bóng hạng trung như SC Heerenveen. Cũng như nhiều đội bóng khác, SC Heerenveen cũng đối diện với mối lo tài chính do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tờ Leeuwarder Courant viết: "Điều gì sẽ xảy ra với Đoàn Văn Hậu vẫn còn là chưa sáng tỏ. SC Heerenveen rất muốn giữ chân hậu vệ Việt Nam tuy nhiên tình hình tài chính không cho phép họ đổ quá nhiều tiền vào bản hợp đồng này. Với Đoàn Văn Hậu, mọi thứ vẫn còn là dấu hỏi".

Nhiều khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục ở lại SC Heerenveen

Như đã đưa tin, Đoàn Văn Hậu đã tập buổi cuối cùng ở Heerenveen vào hôm 23/6, trước khi bước vào kỳ nghỉ. Nếu tiếp tục chơi bóng tại Hà Lan, anh và các cầu thủ sẽ tập trung trở lại vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong trường hợp ngược lại, cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam.

Đây là khoảng thời gian chờ đợi "phán quyết" từ CLB Heerenveen và một số nguồn tin đã khẳng định Văn Hậu có kế hoạch trở về Việt Nam vào đầu tháng 7 tới đây, kết thúc hành trình tại châu Âu.



Về phía Về phía Hà Nội FC , ông Võ Lê Trung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao T&T - đơn vị sở hữu CLB này tiết lộ, "tương lai" của Đoàn Văn Hậu sẽ được định đoạt vào ngày 28/6.

"Chúng tôi đã gửi tới năm bức thư điện tử, đề nghị Heerenveen dứt điểm thương vụ Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ một lần phúc đáp, xin đến ngày 28/6 sẽ chốt. CLB Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho Đoàn Văn Hậu và cũng hiểu đối tác khó khăn vì COVID-19 nên chấp nhận chờ".

Tương lai của Văn Hậu có thể đã được quyết định. Với động thái mới gần đây, người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm chờ đợi thông tin chính thức từ Heerenveen lẫn Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu cản phá xuất sắc cứu nguy cho SC Heerenveen

