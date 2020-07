'Đoàn Văn Hậu rời Heerenveen về CLB Hà Nội vì hết hợp đồng'

Dù hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa CLB Heerenveen (Hà Lan) và Hà Nội (Việt Nam) đã hết hạn từ hôm 30/6 nhưng đến sáng nay (2/7), trang chủ cũng như fanpage của cả hai CLB vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức gì về tương lai của Đoàn Văn Hậu. Thông tin về đàm phán giữa 2 CLB này vẫn còn hết sức mơ hồ. Có những lúc người hâm mộ tưởng cầu thủ quê Thái Bình chắc chắn sẽ phải trở về Việt Nam, có những lúc lại tràn trề hi vọng về việc cầu thủ này sẽ tiếp tục được chơi bóng ở châu Âu.

Trong khi cả 2 CLB đều đang "án binh bất động" thì trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt lại bất ngờ đưa ra động thái mới.

Cụ thể, trong phần lịch sử chuyển nhượng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Transfermarkt đã cập nhật thêm rằng Đoàn Văn Hậu rời CLB Heerenveen về lại CLB Hà Nộ do hết hạn hợp đồng.

Thông tin này khiến người hâm mộ dường như chắc chắn rằng hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu đã không được gia hạn thêm.

Mới đây, website chính thức của Hà Lan đăng tải hình ảnh về buổi chia tay và tri ân với 7 cầu thủ và nhân viên đội bóng vì hết hạn hợp đồng. Đoàn Văn Hậu cũng đã hết hạn hợp đồng nhưng lại không ở trong danh sách này.

Động thái này càng làm tăng thêm tính xác thực cho "lời đồn" rằng Heerenveen muốn giữ chân Đoàn Văn Hậu nhưng vẫn đang đắn đo về vấn đề tiền lương của hậu vệ này.

Trong một động thái mới nhất, CLB Hà Nội đã có động thái dứt khoát hơn, mong muốn sớm nhận được câu trả lời từ phía đối tác. Có nhiều thông tin cho rằng, bầu Hiển sẵn sàng thay Heerenveen trả lương cho Văn Hậu với điều kiện phía Hà Lan thật sự muốn giữ chân cầu thủ này vì yếu tố chuyên môn và phải đưa ra hoạch định rõ ràng cho sự phát triển chuyên môn của hậu vệ người Thái Bình.

Trong suốt 1 năm ở Heerenveen, Đoàn Văn Hậu chưa từng được thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam chỉ mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 phút ở Cúp quốc gia và hầu hết thời gian là chơi cho đội trẻ của Heerenveen.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ