Tuổi trẻ chưa hiểu sự đời: Học sinh nhí khiến CĐM cười bò vì bài văn tự giới thiệu bản thân thật thà

Chàng trai số nhọ bị bạn gái liên tục sút vào ` cậu nhỏ ` vì tội keo kiệt không mua đồ ăn

Chỉ về chê giá quá đắt không mua đồ ăn cho người yêu, thanh niên số nhọ bị bạn gái đá liên tục vào chỗ kín khiến anh ta phải nằm lăn ra đất kêu la thảm thiết trước sự bất ngờ của chủ quán.