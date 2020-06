Độc đáo chứng minh thư dành cho chó, mèo tại Việt Nam

Ứng dụng định danh cho chó, mèo mang tên PetsPort được coi là chứng minh thư điện tử dành cho thú cưng đầu tiên tại Việt Nam.

Để sử dụng ứng dụng này, người nuôi chỉ cần tải ứng dụng định danh thú cưng qua mạng, sau đó, đăng ký tài khoản của mình lên hệ thống của PetsPort thông qua số điện thoại. Tiếp theo, để có thể quản lý thú cưng của mình một cách dễ dàng, người chủ chỉ việc đăng ký thú cưng của mình lên hệ thống PetsPort bao gồm các thông tin như: tên, giống vật nuôi, ảnh, khu vực lưu trú hiện tại theo cấp quận, huyện.

Sau khi người chủ hoàn tất thủ tục đăng ký, chú thú cưng sẽ được cung cấp ID, gắn liền theo đó là hệ thống QR code và thẻ PetID. Nhờ đó, người nuôi sẽ hoàn toàn yên tâm chăm sóc Sức Khỏe thú cưng một cách toàn diện, không phải lo lắng về việc quên lịch tiêm chủng nhờ cách lên lịch và kết nối chăm sóc, y tế. Đặc biệt, các tính năng định danh và báo mất cũng sẽ hữu ích rất nhiều nếu trường hợp không may xảy ra với thú cưng.

Mỗi chú thú cưng đều có thể được định danh duy nhất thông qua chứng minh thư điện tử. Ảnh: Kiến Thức

Ứng dụng PetsPort được tạo ra bởi những người yêu thú cưng, hướng tới cộng đồng người yêu thú cưng và đang dần được cộng đồng đón nhận.

Những người chủ tham gia PetsPort còn có thể đặt mua thẻ PetTag để làm vòng đeo cổ cho chó, mèo của mình. Đây là tấm thẻ được làm từ nhôm nhẹ, khắc laser tên của thú cưng cùng mã QR Code. Chỉ cần dùng ứng dụng quét mã QR Code này, toàn bộ thông tin về thú cưng và chủ nuôi sẽ được hiển thị đầy đủ. Bởi vậy, nó được coi là tấm chứng minh thư điện tử dành cho thú cưng đầu tiên tại Việt Nam.

Chứng minh thư điện tử dành cho thú cưng tại Việt Nam. Ảnh: Kiến Thức

Chứng minh thư điện tử là một món trang sức đáng yêu. Ảnh: Kiến Thức

Chiếc thể có giá 85.000 đồng, vừa là chứng minh thư, vừa là một món trang sức đáng yêu cho thú cưng. Nhờ vậy, những chủ nhân có thể yên tâm hơn khi đưa thú cưng ra ngoài.

Được biết, trước đây, tại Việt Nam từng xuất hiện những tấm thẻ chứng minh thư giấy cho thú cưng nhưng nó chỉ có tác dụng trang trí. Nhiều người nuôi thú cưng trên thế giới cũng sử dụng microchip để định danh nhưng sản phẩm này khá đắt đỏ, thường chỉ dành cho "nhà giàu".

Trong khi đó, với PetsPort và PetTag thực hiện định danh thú cưng thông qua QR code, chỉ cần có điện thoại thông minh là có thể chăm sóc và quản lý thú nuôi tốt hơn.

Được biết, hiện tại ứng dụng này được tải hoàn toàn miễn phí từ iOs hoặc CH Player. Ứng dụng cho phép người nuôi phổ thông có thể đăng ký miễn phí tối đa 2 thú cưng để định danh.

"Nhóm đều là những người yêu thú cưng vì vậy khi làm dự án chúng tôi có chung mong muốn được mang lại những lợi ích cho cộng đồng yêu thú cưng. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi các thành viên đều bỏ thời gian, công sức và tài chính để duy trì dự án”, anh Nguyễn Lê Anh Tuấn Co-Founder của dự án chứng minh thư điện tử cho thú cưng chia sẻ trên báo Văn Hóa.

Được biết, đã có nhiều chủ nuôi đăng ký PetsPort ngay trong thời gian đầu triển khai dự án này.

Chứng minh thư điện tử dành cho thú cưng tại Việt Nam

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ