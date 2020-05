Độc quyền từ Dispatch: Cặp đôi Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee chính thức ly hôn sau 3 năm đám cưới

Lý do tan vỡ được tiết lộ là do trong tính cách của 2 người có quá nhiều sự khác biệt. Trong quá trình thỏa thuận ly dị, quyền nuôi con gái 3 tuổi sẽ thuộc về Jo Yoon Hee.

Sáng 28/5, theo tin nóng độc quyền từ Dispatch cho biết, nam tài tử đình đám Lee Dong Gun và vợ là nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly dị sau 3 năm kết hôn.

Trước đó, chuyện tình "nhanh như chớp" của cặp đôi đã tốn không ít giấy mực của báo chí và truyền thông. Được biết, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee nảy sinh tình cảm khi cùng đóng trong bộ phim truyền hình KBS “Laurel Tree Tailors”.

Cuối tháng 2/2017, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee xác nhận hẹn hò, đặc biệt thông tin này đưa ra chỉ sau 1 tháng nam tài tử chia tay nữ ca sĩ Jiyeon (T-ara). Tin tức này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó Lee Dong Gun từng có khoảng thời gian mặn nồng với Jiyeon.

Điều đáng nói, đến tháng 5/2017 - tức sau 4 tháng sau khi chia tay Jiyeon, cặp đôi tuyên bố đã kết hôn và sốc hơn là tin Jo Yoon Hee đã mang thai . Lúc này, Lee Dong Gun trở thành tâm điểm chỉ trích vì chuyện cưới chạy bầu cùng nghi vấn lén lút qua lại với Jo Yoon Hee khi vẫn còn chưa dứt khoát với Jiyeon.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 9, đến tháng 12/2017, Jo Yoon Hee hạ sinh con gái đầu lòng.





Ngay khi Dispatch đưa tin, công ty Lee Dong Gun là FNC Entertainment và công ty Jo Yoon Hee là King Kong by Starship đã xác nhận: “Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin họ ly hôn. Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của họ. Đây là vấn đề nhạy cảm nên chúng tôi mong mọi người có cái nhìn rộng lượng đối với họ trong quyết định khó khăn này.”

Lee Dong Gun & Jo Yoon Hee/Grazia



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ