Chỉ thiếu 0,25 điểm, 'đôi bạn cùng tiến' từng khiến CĐM xôn xao phải tạm chia tay trong tiếc nuối

Điểm thi cao chót vót của Hiếu và Minh tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Mới đây, vào chiều ngày 4/10, các trường Đại học rục rịch công bố điểm chuẩn, cũng là lúc Minh nhận tin cậu đã trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đáng tiếc, Ngô Minh Hiếu lại thiếu đúng 0,25 điểm để tiến gần hơn với ước mở trở thành bác sĩ của mình.

Đôi bạn cõng nhau đi học 10 năm sắp phải chia xa trong tiếc nuối

Chị Đinh Thị Thủy, mẹ Hiếu cho biết, tối qua khi biết điểm con không đậu trường ĐH Y Hà Nội như nguyện vọng Hiếu buồn không muốn nói chuyện với ai. Thấy con như vậy bố mẹ cũng không dám hỏi mà chỉ biết động viên.

“Từ khi đi còn học cấp 3, Hiếu đã ước mơ thi đậu vào Đại học Y Hà Nội và muốn trở thành bác sĩ. Cháu Hiếu còn bảo sẽ làm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo và đôi chân của Minh. Cháu còn muốn được học gần Minh để tiếp tục giúp đỡ bạn ấy trong khoảng thời gian học Đại Học. Bây giờ cháu không đậu ĐH Y Hà Nội mà chỉ đậu Y Thái Bình nên nó buồn lắm”, chị Thủy chia sẻ.

Thầy Nguyễn Đình Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của Hiếu và Minh cho biết, biết em Hiếu không đậu vào trường ĐH Y Hà Nội bản thân nhà trường cũng rất buồn. Hiếu là một học sinh học rất tốt, em thiếu 0,25 điểm một phần có thể là thiếu may mắn. Hoàn cảnh gia đình em cũng không được khá giả, chính vì thế nên Hiếu luôn cố gắng và nỗ lực. Hiếu còn là một tấm gương sáng cần nhân rộng, đó là việc làm như một câu truyện cổ tích, suốt 10 năm qua ròng rã cõng bạn tới trường.

Hiếu phải bỏ ngỏ giấc mơ trở thành bác sĩ

Để có thêm ít tiền giúp đỡ gia đình và làm hành trang bước vào đại học, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, em đã theo bố ra tận Bắc Ninh làm phụ hồ. Ngoài ước mơ đậu vào ĐH Y Hà Nội, Hiếu còn muốn ở gần Minh để tiếp tục làm đôi dép tri kỉ, lo cho Minh quãng thời gian tới đây học Đại Học. Bây giờ ước mơ đó dang dở, Hiếu rất buồn.

“Hiếu là một tấm gương điển hình, sau khi biết điểm, nhà trường cũng đang cố gắng liên hệ với trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào đó tạo điều kiện tốt nhất cho em mà không trái luật thì là cái tốt. Có như vậy thì các em mới được ở gần nhau và tiếp tục hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống và học tập”, thầy Tuấn nói.

