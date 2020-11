Đồi chè Ô Long quyết định đóng cửa trước vấn nạn ngắt hoa, bẻ cành và xả rác bừa bãi

Mỗi độ tháng 11, tháng 12 du khách lại đổ về đồi chè Ô Long Sa Pa ở chân đèo Ô Quy Hồ để check in hoa anh đào hồng thắm giữa đồi chè xanh ngát. Mỗi mùa hoa nở rộ tạo nên khung cảnh cực thơ mộng cho các tay may lưu giữ loại khoảnh khắc của thiên nhiên.

Đồi chè ô Long Sa Pa nổi lên khoảng vài năm trở lại đây nhưng mỗi năm đều thu hút rất đông giới trẻ đến tham quan, chụp hình. Năm nay cũng vậy, từ khoảng giữa tháng 11, giới trẻ đã nô nức kéo đến vườn để check in sống ảo. Đồi chè mở cửa tự do, không thu phí đồng thời tạo điều kiện tối đa cho du khách. Duy chỉ có điều du khách không được lên phía các hàng chè vì loa ngại cây chè phục vụ xuất khẩu bị hủy hoại.

Clip du khách rung cây cho hoa rụng để sống ảo bị lên án mạnh mẽ