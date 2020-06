Cô gái chung sống với đôi môi sưng phồng, nhiễm trùng máu suốt 3 năm do biến chứng tiêm filler

Như nhiều cô gái trẻ khác, Bethany MacPherson (22 tuổi) đến từ thị trấn Livingston (Scotland) mong muốn tiêm filler môi để có được đôi môi trông đầy đặn, quyến rũ. Sở dĩ phần môi dưới của cô gái có vẻ lớn hơn và trông không hài hòa nên cô muốn tiêm chất làm đầy cho môi trên để cả hai đều dầy dặn, hài hòa.

Bethany MacPherson trước và sau khi tiêm filler. Ảnh: The Sun.

Theo The Sun, đầu tháng 6/2017, Bethany chi 150 bảng Anh (khoảng 4,4 triệu đồng) để tiêm filler tại một cơ sở làm đẹp gần nhà. Cô gái tự tin nói bản thân có ngưỡng chịu đau khá cao và không sợ kim tiêm đâm vào môi.



Đáng tiếc kết quả làm đẹp không được như kỳ vọng, ngay sau khi tiêm filler, phần môi trên của cô gái bị sưng phồng và mất cân đối. Dù vậy các nhân viên làm đẹp vẫn trấn an khách hàng và để cô rời khỏi spa với phần môi trên sưng phồng như vậy.

Tiêm filler gây tụ máu ở môi



Bethany nói cô cảm thấy đau đớn trên đường trở về nhà. Cô dùng điện thoại chụp ảnh phần môi của mình và gửi cho cơ sở làm đẹp để thắc mắc và được đề nghị đến Bethany nói cô cảm thấy đau đớn trên đường trở về nhà. Cô dùng điện thoại chụp ảnh phần môi của mình và gửi cho cơ sở làm đẹp để thắc mắc và được đề nghị đến Bệnh viện kiểm tra.



Tại bệnh viện đa khoa St John's (Livingston, Scotland), bác sĩ nhận thấy môi của cô bị tụ máu dưới da, sưng to gấp 2 lần so với kích cỡ bình thường. Sau 4 giờ đồng hồ trong bệnh viện, cô gái 22 tuổi được cho về nhà. Bác sĩ căn dặn cô phải giữ môi sạch sẽ, tránh nhiễm trùng. Họ còn dặn cô phải ngay lập tức quay lại bệnh viện nếu tình trạng môi trở nên xấu đi.

Vào ngày hôm sau, Bethany trở lại tiêm spa nơi cô đã bơm môi để thư giãn trong phòng tắm hơi và nhận thấy môi mình có chút co lại. Một thời gian sau, môi trên của cô gái vẫn tiếp tục nhỏ lại nhưng không đồng đều do vẫn có một chỗ bị sưng to.



Bethany quay lại bệnh viện St John's vì bị áp xe miệng và được chẩn đoán nhiễm trùng máu. "Các bác sĩ nói rằng tôi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu nhập viện không kịp thời. Trải qua 2 tuần điều trị bằng kháng sinh, tôi được trở về nhà", 9X nói.

Bethany MacPherson nói cô đã phải sống chung với biến chứng tiêm filler môi suốt 3 năm. Đó là quãng thời gian đau đớn nhất mà cô đã phải rất khó khăn mới vượt qua.

Dù được chữa trị khỏi nhiễm trùng, phần môi trên của cô gái vẫn mất cân đối

Tiêm chất làm đầy (tiêm filler môi) là phương pháp thẩm mỹ ngày càng được ưa chuộng. Phương pháp này dù không đụng dao kéo nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng liên quan đến kỹ thuật tiêm filler và chất lượng filler được tiêm vào môi.



Một số tác dụng phụ khi tiêm filler bao gồm sưng đỏ, đau đớn, bầm tím, ngứa ngáy… xung quanh vị trí tiêm. Nặng hơn, người thực hiện thủ thuật có thể bị nhiễm trùng, xuất hiện khối u nhỏ tại vị trí tiêm buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ, chấn thương mạch máu…



Do đó những ai có mong muống tiêm filler nói chung và tiêm chất làm đầy môi nói riêng cần tìm hiểu kỹ về phương pháp này. Tuyệt đối chỉ thực hiện thủ thuật tại các Do đó những ai có mong muống tiêm filler nói chung và tiêm chất làm đầy môi nói riêng cần tìm hiểu kỹ về phương pháp này. Tuyệt đối chỉ thực hiện thủ thuật tại các cơ sở y tế uy tín, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về phẫu thuật thẩm mỹ phụ trách.



Bạn hãy yêu cầu cơ sở thẩm mỹ cung cấp thông tin về filler sẽ tiêm. Chỉ cho phép nhân viên thẩm mỹ sử dụng chất làm đầy phải còn nguyên trong ống tiêm, có bao bì, nhãn mác rõ ràng. Tuyệt đối không mua filler không rõ nguồn gốc và tự tiêm ở nhà.



Nếu đang sử dụng thuốc chữa bệnh hoặc thực phẩm chức năng, bạn cần thông tin đến bác sĩ trước khi tiến hành tiêm filler nhằm tránh biến chứng đông máu, tụ máu.

