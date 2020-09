Đội múa lân chặn đầu xe, bao vây ô tô để xin tiền giữa đêm khiến bao tài xế giật mình khiếp sợ

Tết trung thu cận kề, trên đường phố đã bắt đầu xuất hiện những đội múa lân để phục vụ người dân. Thế nhưng mới đây trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội , ghi lại được cảnh 1 nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đứng trên cầu chặn đầu xe để xin tiền giữa đêm. Hành động này khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Qua hình ảnh được camera hành trình ghi lại, nhóm mua lần này vừa gõ trống, vừa đội đầu lân rồi soi đèn pin lao ra giữa cầu để xin tiền các phương tiện qua lại trên cầu, từ xe máy đến ô tô.

Nhóm thanh niên lao ra đường xin tiền khiến tài xế "hạn hán lời"

Vì trời quá tối, trên cầu không có đèn lại bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt khiến tài xế phải phanh gấp. Cách đó mấy mét, một chiếc xe máy cũng bị chặn lại xin tiền.

Sau đó khi thấy tài xế không có ý định cho tiền nhóm thanh niên này mới dạt sang một bên để trả đường.

Hình ảnh này ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là hành động "vô duyên" mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông

