Đổi nghề in tiền giả do cho vay nặng lãi thua lỗ, nam thanh niên nhận cái kết đắng khị bắt quả tang

Ngày 3/9, Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã bàn giao 2 đối tượng T.V.T. (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) và P.T.T.H. (SN 1987, trú quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ để điều tra theo thẩm quyền về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả.

Đối tượng T. tại cơ quan công an.

Hành vi đáng ngờ của các đối tượng đã bị người dân xung quanh phát giác và chủ động báo cáo với các cấp chính quyền. 23 giờ 30 ngày 30/8, Thượng tá Trần Văn Dũng đã cùng các trinh sát bố trí lực lượng tới kiểm tra căn nhà số 344 (tỉnh lộ 923, ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) do ông T.V.T. tạm trú. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện chỗ ở của ông T có 1 máy ép nhựa, 01 máy ép nilong.

“Trước hành động đáng nghi ngờ của đối tượng, lực lượng yếu cầu ông T mở thiết bị ra kiểm tra thì phát hiện có 08 tờ giấy loại A4 có in 22 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, 06 tờ giấy A4 có in hình 12 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 13 tờ giấy A4 có in hình 52 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đã cắt gọn chưa hoàn thành”, Thượng tá Dũng cho biết.

Qua khai thác nhanh, T. khai nhận đến thuê căn nhà trên vào khoảng tháng 6/2020. Với quá khứ từng cho vay nặng lã nhưng không thể đòi nợ dẫn tới thua lỗ nên T. bàn với bà P.T.T.H. hợp tác làm tiền giả. Bà H. phụ trách mua các thiết bị máy móc, các khổ giấy A4 có in hình tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Cận cảnh tang vật tiền giả cho T. sản xuất bị công an thu giữ.

Ngay trong đêm sau khi thu thâp lời khai của T., trinh sát Công an huyện Phong Điền đã bắt giữ bà H. Cũng như T, bà H. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Để có tiền tiêu xài và thanh toán nợ do hùn tiền vốn làm ăn thua lỗ, H. bàn với T. thuê chỗ để hợp tác sản xuất tiền giả tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. T. không đầu tư máy móc nhưng phụ trách trực tiếp sản xuất và đã ba lần làm tiền giả với số lượng 30 tờ gồm 6 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 9 tờ mệnh giá 500.000 đồng nhưng không đạt nên phải đem hủy. H tự nguyện giao nộp 1 máy in màu và 1 máy scan để dùng làm tiền giả.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ điều tra mở rộng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ