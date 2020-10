Đôi oan gia Dong Wook - Bo Ah hết khóa môi lại qua đêm cùng nhau ngay tập 2 "Bạn trai tôi là hồ ly"

Tập 2 Tale Of The Nine Tailed ( Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly ) bắt đầu với mối tình chú - cháu cực ngọt khi Lee Yeon được chứng kiến sự trưởng thành của một cô bé mang tên Ah Eum và có một mối tình cực đẹp. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Ah Eum chết thảm và anh thì chẳng thể làm gì ngoài việc trao cho cô một nụ hôn cuối rồi cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhưng trước khi buông tay người mình yêu, Lee Yeon đã kịp trao cho Ah Eum linh khí để khi cô được tái sinh anh có thể nhận ra. Thế nhưng trải qua gần một ngàn năm anh vẫn chưa tìm thấy cô.

Diễn biến mối tình kết thúc đầy nước mắt giữa Lee Yeon và Ah Eum

Quay lại với những diễn biến của hiện tại dù Ji Ah có gương mặt giống hệt Ah Eum nhưng kí ức lại hoàn toàn khác nhau. Sau 1 loạt hiểu nhầm thì Ji Ah đã phải nhờ cậy Lee Yeon giúp mình tìm tung tích của bố mẹ. Ji Ah cũng sẵn lòng che giấu thân phận cho anh chàng đổi lại Lee Yeon lấy đi một mắt của Ji Ah.

Cái giá Ji Ah phải trả khi đi tìm tung tích bố mẹ

Từ đó công cuộc "bám đuôi" Lee Yeon và chứng kiến loạt chuyện kì lạ của Ji Ah bắt đầu. Các ác mộng của Ji Ah bất ngờ xảy ra ngoài đời thực khiến cô nghi ngờ và muốn điều tra. Cùng cô giải quyết những bí ẩn Lee Yeon tạm gác lại những công việc khác để theo Ji Ah. Nhờ giải thoát cho cô bé đồng tiên Ji Ah được cô chỉ dẫn đến hang động mà bố mẹ từng đến trước khi chết. Bí ẩn sự mất tích của gia đình cô vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.

Khi Ji Ah đi theo Lee Yeon thì cả hai liên tiếp tìm được những manh mối

Để tìm thêm tung tích của bố mẹ, cả hai đã phải đến một nơi xa lạ và cùng nghỉ qua đêm tại một căn phòng nhưng dường như cặp đôi vẫn chưa thể hòa hợp. Một tập phim có tới 2 cảnh hôn một cảnh qua đêm nhưng người xem lại chỉ thấy ngược tâm.

Cả hai qua đêm cùng nhau nhưng gương mặt lại đầy căng thẳng

Cũng chính bởi đêm ở cùng nhau ấy mà Lee Yeon càng thêm hoang mang, cùng một khuôn mặt, cùng một tính cách nhưng anh không thể xác định Ji Ah có phải là tình yêu của mình hay không. Hết lần đến lần khác Lee Yeon đều hi vọng có thể tìm thấy viên tiên đơn từng trao cho người tình trên người Ji Ah nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Có lẽ cô thật sự không phải là Ah Eum của anh.

Lee Yeon tìm mọi cách cũng không thể xác định được liệu Ji Ah có thực sự là Ah Eum

Vì đuổi theo nghi phạm trong vụ điều tra Ji Ah vô tình bị thương nhờ đó mà trong lúc điều trị Lee Yeon phát hiện một màn chắn phép thuật trên người cô nàng. Tuy nhiên khi Lee Yeon đắp lá lên vết thương thì bỗng Ji Ah như hóa thành một con người khác túm lấy cổ chú hồ ly một cách đầy căm thù.

Hành động căm thù khó lí giải của Ji Ah

Nếu Lee Yeon và Ji Ah thực sự không có mối liên kết gì ở kiếp trước vậy tại sao Ji Ah lại vô cớ hận Lee Yeon tới vậy? Hay còn bí ẩn nào khác chưa được giải đáp?

Theo Thanh Thùy/SKCĐ