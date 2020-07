Người dân Đắk Nông xôn xao thông tin 1 đội phó chi cục thuế bị bắt, nghi tống tiền

Theo nguồn tin của báo Người lao động, ngày 2/7, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1980, Phó đội trưởng Đội quản lý thuế liên xã, phường số 1, Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk G’long) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Nghĩa bị tạm giữ từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 để phục vụ công tác điều tra. Tối ngày 1/7, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, đã tạm đình chỉ công tác với ông Mạnh.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, Công an đã có trao đổi cụ thể với Cục thuế tỉnh về việc bắt giữ ông Nghĩa. Song chưa nói rõ lý do và cũng chưa có văn bản thông báo cho cơ quan thuế.

Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa

Và khi ông Nghĩa đang nhận tiền từ chủ cơ sở kinh doanh này thì lực lượng Công an địa phương ập vào bắt quả tang. Sau đó ông Nghĩa và tang vật bị áp giải về trụ sở làm việc.

Theo một số nhân chứng có mặt ở gần đó cho biết, sáng sớm ngày 30/6, có 2 xe ô tô chở nhiều người đến cửa hàng H.M. Họ đi vào bên trong làm việc, đến khoảng 8h30 thì rời đi. Cửa hàng sau đó đóng cửa luôn, đến hôm sau mới mở kinh doanh lại.

