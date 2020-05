Đồi săn mây Yumonang Đà Lạt chính thức đóng cửa, chủ nhân bức xúc vì đồi nát bấy, hóa thành bãi rác

Đã đến Đà Lạt mộng mơ để du lịch thì bất cứ ai cũng muốn một lần đi 'săn mây'. Săn mây là tìm đến những địa điểm trên cao như đỉnh đồi, với tầm nhìn tuyệt đối chiêm ngưỡng cảnh mây trời vào sáng sớm tinh mơ. Ở Đà Lạt , thành phố mờ sương, những điểm săn mây nổi tiếng có thể kể đến như đồi chè Cầu Đất, đồi Đa Phú, đồi Thiên Phúc Đức,... Trong đó, đồi Yumonang là một trong những điểm đến luôn quá tải khách du lịch, sau khi nổi lên như một hiện tượng khi xuất hiện trên MXH.

Được biết, đồi Yumonang nằm tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, chỉ cách trung tâm TP Đà Lạt tầm 30' đi xe máy. Bởi vậy, Yumonang nổi lên như một địa điểm check-in mới, với tầm nhìn đẹp như mơ, thỏa sức chiêm ngưỡng những biển mây sáng sớm mai, tha hồ check-in sống ảo.

Thế nhưng, vào ngày 14/5 vừa qua, chị Hồ Phương Thảo, đồng chủ nhân ngọn đồi Yumonang với chị gái đã bức xúc chia sẻ thực trạng hiện tại của ngọn đồi. Chị cho hay, ước nguyện của hai chị em chỉ là trồng cây phủ xanh ngọn đồi, muốn ngọn đồi Yumonang ngày càng rực rỡ trong xanh, góp phần xinh đẹp cho Đạ Sar... Thế nhưng, ngọn đồi yêu thương của hai chị em đã trở thành một bãi rác, bị du khách vô ý thức giẫm đạp, xả rác bừa bãi.

Trên trang cá nhân, chị Thảo chia sẻ: "Hơn 1 năm trước, chị mình đã bỏ công, bỏ của trồng hơn 300 cây hoa anh đào, 200 cây dẻ sồi với mong muốn ngọn đồi thiêng Yumonang sẽ ngày càng rực rỡ, góp phần tạo nên sự xinh đẹp cho vùng đất Đạ Sar. Thời gian gần đây, ngọn đồi được các bạn trẻ lui tới thường xuyên vào buổi sáng để săn mây. Khi nghe tin ấy, chị em mình cũng thấy vui vì cuối cùng vẻ đẹp của Yumonang cũng được biết đến 1 cách rộng rãi. Trước đây thì chỉ có các anh chị nhiếp ảnh gia tìm lên là chủ yếu."

Thế nhưng, hai chị em được người dân quanh đồi báo tin rằng ngọn đồi xanh đang bị phá nát. Nghe tin, hai người tức tốc tìm lên để xác thực và rồi phải đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Rác thải vứt bừa bãi, chai nhựa, bao xốp,... quăng khắp ngọn đồi, ngay cả những rác thải nhạy cảm cũng bị vứt linh tinh ra đất. Thảm cỏ bị giẫm nát mọc không nổi, cây đổ nghiêng ngả, nhiều hố sâu đào xới lung tung, ngọn đồi săn mây bỗng hóa nham nhở, lộn xộn.

Chị Thảo còn bức xúc cho hay, từ trước đến nay chưa từng tổ chức du lịch hay cắm trại trên đây, cũng chưa bao giờ thu phí, "ăn chia" gì với các tổ chức du lịch khác. Vậy mà nhiều chủ tour tự tiện mở lịch trình, dẫn khách lên tham quan, cắm trại qua đêm, mở nhạc ầm ĩ khiến người dân bức xúc.

Sau cùng, chủ nhân ngọn đồi săn mây Yumonang lên tiếng chỉ trích: "Các bạn đổ nhau lên đồi săn mây, chụp hình các kiểu mà chả biết ngọn đồi tên gì, chả biết bảo vệ vẻ đẹp của đồi, nghĩ có chán không? Cảnh đẹp được ngắm nhìn tự do mà không biết trân trọng gì cả, muốn sao đây?" Sau đó, hai chị em quyết định đóng cửa, cấm khách tham quan.

Theo Trí thức trẻ, chị Phương Thảo cho biết kể từ ngày 24/5 vừa qua, ngọn đồi đã chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ không biết vẫn đến tìm săn mây, nên hai chị em cùng nhiều người dân địa phương phải rào chắn các lối vào. Chị Thảo cho hay: "Mong nguyện của 2 chị em là phục hồi lại lượng cây bị gãy đổ được trồng trước đó trên đồi. Chắc cũng còn lâu lắm vì tụi chị sức có hạn nên các việc nặng như rào và trồng cây trên đồi đều phải thuê, giờ chi phí có tới đâu làm tới đó." Hiện tại, cả hai chưa có ý định hợp tác hay kinh doanh du lịch trên ngọn đồi, bởi chị em Thảo cho rằng đây không phải là giải pháp tốt nhất cho ngọn đồi.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc trước câu chuyện ý thức kém của nhiều khách du lịch . Khi chụp ảnh sống ảo đăng lên mạng thì ai cũng thích, vậy mà không mấy người nghĩ đến việc cúi xuống nhặt rác, dọn dẹp chỗ vừa đứng để bảo vệ cảnh quan. Đồi săn mây vừa hoang sơ vừa thơ mộng, từ nơi thư giãn, ngắm cảnh, lại hóa bãi rác bởi sự vô ý thức của nhiều người, khiến ngọn đồi trở nên hoang tàn, giày xéo, đến mức phải đóng cửa. Khi du lịch xin đừng lấy gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân, để cảnh quan thiên nhiên vẫn luôn tươi đẹp, vẹn nguyên, chứ không trở nên tan hoang, đổ nát.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ