Đời sang trang nhờ nuôi gà trên đệm lót sinh học

Nhờ có mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học, Anh Thắng mà không chỉ phát triển kinh tế gia đình còn có thể giúp tạo thêm thu nhập cho bà con láng giềng.



Bỏ túi 400 triệu/năm nhờ nuôi gà trên đệm lót sinh học



Mô hình mà chúng tôi đang nhắc tới là trang trại nuôi gà trên đệm lót sinh học của gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thắng (41 tuổi) ở tổ 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Kể từ khi áp dụng mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học, anh Thắng thu nhập ổn định 400 triệu đồng/năm. Con số này vượt xa với hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà truyền thống.



Được biết, đã bắt đầu nuôi gà thịt để bán thương phẩm từ năm 2008. Ban đầu gia đình anh chỉ nuôi số lượng nhỏ vài chục con, qua từng năm anh Thắng dần mạnh dạn mở rộng quy mô đàn lên đến 1.000- 2.000 con. Tuy nhiên, cũng như bao người nông dân nuôi gà theo phương pháp truyền thống khác, anh Thắng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì ổn định số lượng đàn gà vì chúng thường xuyên mắc bệnh.

Ảnh: TTXVN



Để đàn gà khỏe mạnh hơn, vợ chồng anh Thắng mày mò tìm hiểu các kỹ thuật, mô hình nuôi gà khác nhau và biết đến mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học. Năm 2016, sau thời gian tìm hiểu trên mạng Internet, anh Thắng quyết định chuyển sang nuôi gà theo mô hình này.



Thực chất mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học là mô hình mà ở đó chuồng trại sẽ được trải bạt hoặc tráng nền xi măng, sau đó sẽ được phủ lên bởi vỏ trấu, mùn cưa, phôi bào, rơm rạ… với độ dày khoảng 20 cm. Men sinh học Balasa N01 được phối trộn vào lớp hỗn hợp trên giúp phân và nước tiểu của gà được tự phân hủy, ủ hoai trong lớp đệm sinh học.



Trang trại được giảm lượng khí độc và mùi hôi đáng kể, nhờ vậy mà đàn gà ít bệnh hơn hẳn. Từ khi áp dụng phương pháp đệm lót sinh học, cùng một diện tích, dù nuôi số gà lớn hơn nhưng gà lại ít bị bệnh và cũng lớn nhanh hơn. Mô hình còn có ưu điểm là giúp anh giảm công sức, thời gian và chi phí dọn dẹp chuồng trại nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh.



Vừa thay đổi mô hình, anh Thắng cũng thay đổi luôn giống gà nuôi. Anh Thắng lựa chọn nhập giống gà lai chọi với ưu điểm là sức đề kháng tốt, thịt dai và ngon hơn so với các giống gà khác. Trung bình gà nuôi từ 3,5-5 tháng đạt trọng lượng từ 2-3 kg/con là có thể xuất chuồng.



Không chỉ có tiền nhờ bán gà, sau mỗi lứa gà xuất chuồng, anh Thắng còn thu gom tận dụng được các chất lót đệm làm phân bón cho các loại cây trồng của gia đình hoặc bán. Phân gà sinh học lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp cây trồng phát triển tốt hơn. Anh Thắng bật mí, với mỗi lứa khoảng 2.000 con gà xuất chuồng, anh có thể thu được đến 8 tạ phân bón. Con số này thay đổi tùy vào lượng chất lót đệm được sử dụng.



Đến nay, sau 4 năm áp dụng mô hình nuôi gà, gia đình anh Thắng đã mở rộng quy mô chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học lên diện tích hơn 1.400 m2 chia thành 4 trại với hơn 12.000 con gà.



"Tôi nuôi theo kiểu gối đầu để tháng nào cũng có lứa gà được xuất chuồng. Trung bình mỗi lứa xuất khoảng 2.000 con với giá dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg tùy thời điểm", anh Thắng chia sẻ.



Theo anh nông dân Gia Lai, khách hàng của anh chủ yếu là các nhà hàng tiệc cưới, quán ăn tại địa phương, ngoài ra, anh cũng xuất bán gà đi tỉnh Kon Tum. Sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi gà cũng đem lại cho gia đình anh Thắng nguồn thu nhập ổn định hơn 400 triệu đồng mỗi năm.



Tạo sinh kế ổn định cùng nhau thoát nghèo



Không chỉ cho gia đình có nguồn thu nhập lớn mỗi năm, anh Nguyễn Vĩnh Thắng còn phát triển được mô hình để tạo sinh kế cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn.



Với các hộ nghèo, anh Thắng mượn đất, lắp đặt chuồng trại, cung cấp con giống, thức ăn và thuê chính chủ đất chăm sóc cho đàn gà. Hiện tại, anh đã liên kết được với 2 gia đình để cùng phát triển mô hình theo hướng này.



Gia đình ông Siu Rup (70 tuổi, thôn 5, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) là một trong những hộ khá khó khăn trên địa bàn. Dù có đất rộng nhưng ông Siu Rup không phát huy được công năng do không có kinh phí. Do vậy, từ năm 2018, ông Rup nhận chăm sóc đàn gà 2.000 con cho gia đình anh Thắng và đều đặn được trả lương 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, lượng phân bón thu được từ trại gà ông Rup được toàn quyền sử dụng để bón vườn rau và bán cho nông dân trồng cà phê để kiếm thêm thu nhập.



Cũng như ông Rup, ông Trần Văn Dũng (49 tuổi, thị trấn Chư Prông) được thuê phụ trách kỹ thuật chăm sóc 2 trại gà quy mô 8.000 con cho gia đình anh Thắng ngay trên diện tích đất rẫy của mình. Mỗi tháng ông Dũng được trả lương 8 triệu đồng. Từ ngày nhận nuôi gà, ông Dũng cũng tận dụng được nguồn phân sinh học sau mỗi lứa gà xuất chuồng để bón cho vườn cà phê, chanh dây và tiêu của gia đình. Nhờ đó, ông Dũng đã tiết kiệm được đáng kể kinh phí mua phân bón cho các loại cây trồng.



Anh Thắng cho hay, trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục kết nối với các nông dân, đặc biệt là những nông dân khó khăn để có thể hỗ trợ kỹ thuật cũng như tạo sinh kế ổn định, giúp hộ thoát nghèo.



Nhận xét về mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học của anh Thắng, ông Trần Hiếu - Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) nói: "Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học của gia đình anh Thắng là hướng đi bền vững, phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường đồng thời tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân. Thông qua mô hình này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng để người dân học hỏi, áp dụng phát triển kinh tế gia đình".

Lưu ý khi nuôi gà bằng đệm lót sinh học



Một số lưu ý trong quá trình sử dụng đệm lót sinh học



Sau 2-3 ngày tiến hành, cần cào trên bề mặt đệm lót để giúp cho đệm lót được tơi xốp, phân được phân hủy nhanh hơn. Đối với gà nuôi chuồng lồng 2 tầng, cứ 3 ngày phải đảo đệm lót 1 lần. Đối với chuồng lồng 3 tầng cứ 2 ngày đảo đệm lót 1 lần. Trong quá trình cào trên bề mặt đệm lót không được cào sâu xuống sát nền chuồng và luôn giữ cho nền đệm lót khô để phân hủy phân tốt. Ngoài ra cần có các biện pháp tránh để bị nước mưa hắt vào làm ướt đệm lót. Trong trường hợp đệm lót bị ướt thì cần phải thay ngay bằng lớp trấu mới.



Đệm lót lên men có sự khử trùng tốt nên không cần phun thuốc định kỳ lên mặt đệm lót. Khi phát hiện đệm lót có mùi khai, thối… cần có cách xử lý phù hợp như xới tơi đệm lót, để chuồng thông thoáng, mùa nóng có thể dùng quạt gió, sau đó bổ sung chế phẩm. Trong mùa nóng, cần mở hết cửa cho thông thoáng, nếu cần, thậm chí phải dùng quạt hơi nước để thoát hơi nóng và làm mát chuồng nuôi cho gà. Trong những tháng nóng nhất nên thực hiện nuôi trên đệm lót mỏng định kỳ thay mới nếu không có biện pháp chống nóng thích hợp.



Nuôi gà trên đệm lót sinh học giúp gà giảm tỷ lệ mắc bệnh cao, nhất là bệnh tiêu chảy và bệnh hen. Giúp giảm tỷ lệ chết ở gà đẻ là 5% và ở gà thịt là 2%. Mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học đang được cả nước khuyến khích áp dụng và được coi là mô hình an toàn thân thiện với môi trường.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ