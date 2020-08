Lấy Danh Nghĩa Người Nhà: Bộ 3 diễn viên chính đầy tài năng nhưng cũng đầy bê bối về tình cảm đời tư

Thời điểm hiện tại, nhắc tới những bộ phim đang gây sốt trên khắp các trang mạng chắc chắn không có gì hot hơn cái tên Lấy Danh Nghĩa Người Nhà . Phim là sự quy tụ của bộ ba diễn viên trẻ đủ nhan sắc và tài năng gồm: Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài gia đình , kể về biến cố của ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã đến với nhau một cách ngẫu nhiên và trở thành người nhà dưới sự nuôi dưỡng của 2 người cha.

Bộ ba hút fan trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.



Bên cạnh khả năng diễn xuất, kết hợp ăn ý đang dần được thể hiện trong từng tập phim từng tác phẩm, bộ ba diễn viên chính trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà còn có hồ sơ tình ái đáng nể.



Đàm Tùng Vận - Lý Tiêm Tiêm



Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai em út Lý Tiêm Tiêm dù ngoài đời có số tuổi lớn nhất trong bộ ba khi đã ngấp nghé tuổi 30. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn có thể hóa thân vào cô nữ sinh 16 tuổi cực ngọt với vẻ ngoài ngây ngô, trẻ trung và tính cách đáng yêu.

Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên.



Đàm Tùng Vận thậm chí còn được nhiều người gọi là 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới' khi từng nhiều lần đảm nhận vai chính các bộ phim về học đường. Trong đó, khi đóng cùng nam diễn viên trẻ Lưu Hạo Nhiên trong 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta', Đàm Tùng Vận đã dính lùm xùm tình ái với đàn em kém 7 tuổi năm 2016.

Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi.



Điều đáng nói, khi ấy Lưu Hạo Nhiên mới 19 tuổi còn Đàm Tùng Vận mới bước sang tuổi 26. Phong Hành studio đã đã phanh phui chuyện tình cảm của cặp đôi khi tung ảnh hẹn hò của cả 2 vào ban đêm sau đó cùng về khách sạn. Điều đáng nói, thời điểm đó Lưu Hạo Nhiên còn có tin đồn tình cảm với Âu Dương Na Na.



Tống Uy Long - Lăng Tiêu



Dù có tuổi đời nhỏ nhất, Tống Uy Long lại đảm nhận vai anh lớn Lăng Tiêu trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Nhiều người đánh giá, vai diễn này không khác là bao so với vai Nguyên Tống trong Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc của anh chàng.

Trước khi đến với nghiệp diễn, anh chàng từng là người mẫu tự do.



Dù sinh năm 1999 nhưng Tống Uy Long lại có kinh nghiệm đóng các vai tình cảm cùng nhiều đàn chị lớn tuổi. Trước khi đến với nghiệp diễn, anh chàng từng là người mẫu tự do nhưng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn nhờ vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao lý tưởng.



Bên cạnh đó, anh chàng còn sở hữu tình trường 'đáng nể' nhất trong bộ ba diễn viên chính Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đặc biệt phải kể đến mối tình với "mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn.

Tống Uy Long và Lâm Duẫn.



Ngày 28/12/2017, loạt ảnh ôm hôn thân mật của cặp đôi bị phanh phui. Khi đó, Tống Uy Long bay đến Bắc Kinh trong đêm rồi ngồi chờ đối phương, đến khi Lâm Duẫn xuất hiện thì cả 2 ôm hôn thắm thiết.

Năm 16 tuổi, Tống Uy Long đã công khai bạn gái tên Tuân Tử Dĩnh trên Weibo.



Ngoài ra, từ khi mới 16 tuổi, Tống Uy Long đã công khai bạn gái tên Tuân Tử Dĩnh trên Weibo. Đến đầu năm 2020, Tống Uy Long bị bắt gặp hẹn hò Triệu Giai Lệ. Truyền thông bắt gặp cả hai cùng đội nón tình nhân, ngồi xe tình tứ rồi vào một cử hiệu in ấn.



Trương Tân Thành - Hạ Tử Thu



Trương Tân Thành đảm nhiệm vai anh nhỏ Tử Thu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Sinh năm 1995, Trương Tân Thành từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Giáo Xa, Tình Yêu Vượt Ngàn Năm 2, Lê Hấp Đường Phèn, Đại Tống Thiếu Niên Chí...

Trương Tân Thành và bạn diễn Lý Lan Địch.



Không chỉ là nam diễn viên thực lực, Trương Tân Thành còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi đỗ thủ khoa đầu vào của 4 trường đại học gồm: Nghệ thuật Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân.



Tháng 10/2018, truyền thông đồng loạt đưa tin về việc Trương Tân Thành và bạn diễn Lý Lan Địch đang hẹn hò. Được biết, cả 2 cùng nhau góp mặt trong phim Xin chào, ngày xưa ấy.

Hình ảnh Lý Lan Địch ôm lấy Trương Tân Thành từ phía sau.



Nhiều người còn truyền nhau hình ảnh Lý Lan Địch ôm lấy Trương Tân Thành từ phía sau, có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và nói chuyện tình tứ.



Bên cạnh đó, một blogger còn tiết lộ chuyện Trương Tân Thành từng qua lại với Vương Nghệ Cẩn. Ngay sau đó, cư dân mạng tìm được bằng chứng Trương Tân Thành và Vương Nghệ Cẩn hẹn hò qua một bài post trên weibo cá nhân. Được biết, cả 2 quen nhau từ khi còn đi học.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ