Lý lịch bất hảo của đối tượng F1 Ngô Thái Nguyên trốn cách ly vào Huế rồi bị bắt ở Hà Nội

Theo thông tin mới nhất, 11 giờ 30 ngày 12/8, Công an TP.Hà Nội bắt được Ngô Thái Nguyên (quê Quảng Bình, đăng ký thường trú tại khu tập thể Xã Tắc, P.Thuận Hòa, TP.Huế) là đối tượng F1 có tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, ngày 5/8, Nguyên đón xe khách từ Hà Nội về Quảng Bình, đi cùng chuyến xe với ca mắc COVID-19 thứ 791 (ở Hoàng Mai, Hà Nội) và 2 người ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình).



Sau khi Bộ Y tế truy tìm người từng đi cùng chuyến xe với bệnh nhân thì hai người ở huyện Bố Trạch đã được đưa đi cách ly. Còn Nguyên được cơ quan chức năng truy tìm theo số điện thoại nhà xe cung cấp nhưng số máy không liên lạc được.

Chân dung người được cho là Ngô Thái Nguyên



Qua điều tra xác định, sau khi xuống xe ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngày 6/8, Nguyên bắt xe từ Lệ Thủy vào Thừa Thiên - Huế để gặp vợ ở nhà trọ thuộc khu vực nhà máy rượu Sake (phường Thủy Xuân, TP.Huế).

Sau đó Nguyên tiếp tục rời Huế ra Bắc và bị bắt tại Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện Nguyên rời khỏi Huế đã nhanh chóng phối hợp xác minh đường đi của đối tượng và thực hiện truy bắt.



Được biết, Nguyên ở với bố nhưng do mâu thuẫn, hơn 1 tháng nay Nguyên bỏ nhà đi. Công an xác định, Nguyên từng chấp hành một tiền án về ma túy, luôn tìm cách lẩn trốn, không chịu hợp tác gây khó khăn trong việc nỗ lực truy vết và ngăn chặn dịch bệnh của cơ quan chức năng.

Bước đầu xác định Nguyên có tiếp xúc với 4 người tại Huế. Cả 4 người đã được CDC Thừa Thiên - Huế đưa đi cách ly.



Hiện các lực lượng chức năng tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Hà Nội đang tích cực truy vết những người tiếp xúc với Nguyên để thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19.



Cũng trong ngày 12/8, Đồng Tháp thông báo truy tìm một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia trốn cách ly. Đó là Nguyễn Văn Tám (25 tuổi, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp).

Trước đó, Tám nhập cảnh trái phép về Việt Nam, bị phát hiện và đưa vào khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tối 10/8. Đến rạng sáng 11/8, Tám bỏ trốn khi khi chưa được xét nghiệm COVID-19.