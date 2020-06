Chân dung gã `tú ông` kiếm tiền bất chính bằng cách lừa bà bầu sang Trung Quốc để bán thai nhi

Tin tức mới nhất ngày 15/6, tờ Tiền Phong dẫn lại lời của Trung tá Hoàng Nghĩa Tú - Phó Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trương Đình Thi (30 tuổi, trú) để điều tra về hành vi tổ chức lừa đảo đưa phụ nữ mang bầu trốn sang nước ngoài để bán thai nhi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 phút ngày 25/5, Đội CSGT 1/48 đã cho dừng kiểm tra xe khách Thanh Hồng Sơn BKS 37B-016.98 chạy tuyến Quỳ Hợp - Hà Nội ở (Km33+700) trên Quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Trương Đình Thi.

Qua quá trình kiểm tra, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện Thi đang đưa

Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc thì bị công an bắt giữ.

Theo đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành giải cứu thành công 3 bà bầu là Lê Thị Ngọc K. (26 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), Nguyễn Như H. (38 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Phạm Thị Thu H. (23 tuổi, trú TP Nam Định, Nam Định).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thi khai nhận bản thân tham gia đường dây đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán thai nhi với giá từ 30 triệu đồng (thai nữ) và 70 triệu đồng (thai nam).

Theo PLO, Thi từng có một tiền án về tội chứa mại dâm. Sau đó, đối tượng thường tìm kiếm những phụ nữ mang thai "lỡ làng", đang có nhu cầu tìm kiếm gia đình cần nhận con nuôi, sau đó lôi kéo những người này nuôi thai để bán sang Trung Quốc.

Hiện tại, Công an huyện Quỳ Hợp vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định Pháp luật

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ