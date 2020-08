Kíp xe tăng Việt Nam 3 xuất phát tốt và nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật. Nếu như pháo thủ Phan Anh Tuấn bắn trúng cả 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng thì trưởng xe Phạm Văn Anh cũng bắn hạ mục tiêu mô phỏng trực thăng bằng súng máy 12,7 mm. Lái xe Nguyễn Tiến Chiến cũng thể hiện kỹ năng điều khiển điêu luyện khi hoàn thành vòng chạy thứ nhất chỉ sau 7 phút 29 giây. Tuy nhiên, chiếc xe tăng T-72B3 của đội đã gặp sự cố kỹ thuật, phải chuyển sang sử dụng xe tăng dự phòng và mất khá nhiều thời gian chờ đợi. Trong loạt bắn cuối, pháo thủ Phan Anh Tuấn bị áp lực tâm lý và không hạ được mục tiêu mô phỏng súng chống tăng.

Kíp xe tăng 3 của Việt Nam

Myanmar 3 hoàn thành phần thi đầu tiên với thành tích 31 phút 10 giây nhưng không hạ được mục tiêu nào. Việt Nam 3 về thứ nhì với kết quả 38 phút và hạ 4/5 mục tiêu, trong khi Qatar 3 xếp cuối với thành tích 42 phút 08 giây và bắn trúng 2/5 mục tiêu.

Như vậy, trong hai ngày 1 và 2-9, tuyển xe tăng QĐND Việt Nam sẽ dự thi bán kết bảng 2 cùng với Myanmar, Lào, Tajikistan và Congo. Cả 3 kíp xe sẽ xuất trận theo thể thức tiếp sức mà không thi đấu đơn lẻ như ở vòng loại và mỗi xe phải chạy nhiều vòng hơn, mục tiêu bắn cũng tăng lên. Các buổi thi đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam.

