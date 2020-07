Olympic Hóa học Quốc Tế: Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất Châu Á

Với sự góp mặt của 4 thí sinh tới từ các trường THPT trên toàn quốc, đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 4/4 thí sinh đạt HCV – đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ thi Olympic Quốc tế chúng ta từng tham dự. Đội tuyển Việt Nam cũng là đội tuyển đạt thành tích tốt xếp thứ 02 chung cuộc chỉ sau Hoa Kỳ.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (IchO) năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) hạn chế các đường bay quốc tế, khiến ban tổ chức đưa ra quyết định các đội tuyển sẽ tham dự kỳ thi theo hình thức Trực tuyến theo Quy chế của cuộc thi. Tham gia cuộc thi, đội tuyển Việt Nam góp mặt với 04 thí sinh: Lý Hải Đăng (Lớp 12 THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Dương (Lớp 11, THPT Chuyên KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội), Phạm Trung Quốc Anh (Lớp 12, THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An) và nữ thí sinh duy nhất Đàm Thi Minh Trang (Lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định). Được biết, Trang là thí sinh nữ duy nhất tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế trong 05 năm trở lại đây.

4 thí sinh xuất sắc đạt thành tích cao ngất tại Kỳ thi Olympic Hóa học 2020

Do kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các thí sinh phải di chuyển tới trường ĐH Sư phạm Hà Nội để tiến hành bài thi, dưới sự giám sát và theo dõi trực tiếp qua hệ thống camera và phải làm bài chế độ thời gian thực của Ban tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành bài thi, nhưng cả 4 thí sinh của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam đều giành những thứ hạng cao nhất khi so tài với 231 thí sinh đến từ 60 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác. Cụ thể, Lý Hải Đăng đạt 97/100 điểm, Nguyễn Hoàng Dương đạt 94,08, Phạm Trung Quốc Anh đạt 92,5 điểm, Đàm Thị Minh Trang đạt 91,12 điểm lần lượt xếp hạng 5, 9, 15 và 22 chung cuộc. Kết quả này giúp cho đoàn thí sinh tới từ Việt Nam đạt tổng thành tích cuối cùng xếp thứ 02 chỉ sau đội tuyển tham dự của Hoa Kỳ. Đây cũng là thành tích xuất sắc nhất chúng ta từng đạt được trong lịch sử tham dự IchO.

Các em đều đã từng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi từ trước

Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội, nhiều bình luận để lại dưới bài đăng cho thấy các em đã trở thành niềm tự hào của rất nhiều người, đồng thời cũng là tấm gương cho các học sinh thế hệ sau noi theo. Ngoài ra, cư dân mạng cũng để lại những bình luận hóm hỉnh như ‘không được cho bố mẹ nhìn thấy bài này’, ‘hôm nay sẽ rút dây mạng để phụ huynh không thể nhìn thấy tin này’, là những bình luận nhận được nhiều sự ủng hộ.

Đội Olympic Vật Lý cũng giành HCV - thành tích cao xuất sắc

Tại kỳ thi Olympic Vật Lý (EuPhO) cũng mới diễn ra trong thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam cũng đã đạt thành tích cao xuất sắc. Trong đó, có 01 thí sinh Nguyễn Mạnh Quân tới từ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đạt huy chương vàng với số điểm cao thứ 5 toàn kỳ thi. Quân cũng là thí sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất trong kỳ thi từ trước đến nay. Ngoài ra, đội tuyển còn có sự tham dự của em Trần Thanh Long (trường THPT chuyên KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt Huy chương Bạc, Nguyễn Khắc Hải Long (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Đỗ Đức Mạnh (THPT chuyên Bắc Ninh) đều đạt huy chương đồng.

Đội tuyển Olympic Vật Lý quy tụ những thành viên xuất sắc

Được biết, để trở thành thành viên của các đội tuyển tham dự kỳ thi quốc tế, các thí sinh phải thực hiện rất nhiều bài kiểm tra kiếm thức gắt gao và đều đã từng đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn đội tuyển học sinh quốc gia trong những năm học trước.

Your browser does not support HTML5 video.

Tổng kết thành tích của các nước tham dự IchO 2019

Xem thêm: Đừng để bố mẹ nhìn thấy: Nữ sinh liên tiếp đỗ thủ khoa hàng loạt trường Đại học top đầu

Theo Thùy Dương/SKCĐ