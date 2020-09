Đón gió mùa đông bắc giữa trời thu, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội khi nào thì hết mưa?

Trong những ngày qua, dễ nhận thấy thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có mưa vừa, mưa to, dông lốc, nền nhiệt giảm mạnh. Liệu đây có phải là những đợt không khí lạnh đầu tiên của nam 2021 và Hà Nội khi nào sẽ sẽ tạnh hẳn những cơn mưa gây khó chịu như thế này?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia , do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, nên từ ngày 24/9, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lượng mưa trung bình trong khoảng 50-100mm/24h.

Bắc Bộ sẽ còn mưa to trong nhiều ngày tới

Tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ như: Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên đề phòng mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên tới 150mm/24h.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng không có gì khác biệt, các tỉnh có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Từ đêm qua 22/9, thời tiết Bắc Bộ đã chuyển mát, người dân đã cảm nhận được tiết trời se lạnh của mùa thu, gió đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ chuyển hướng đông bắt cấp 4, cấp 5.

Khu vực Hà Nội trong hôm nay và ngày mai 24/9, trời chuyển mát, thời tiết vẫn có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Hà Nội nhiệt độ hôm nay cao nhất chỉ khoảng 28 độ C

Dự báo thời tiết tại các khu vực khác trên cả nước trong hôm nay 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Dự báo thời tiết trời có nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi 23-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự Báo Thời Tiết ngày 23/9

