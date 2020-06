Động đất 4,9 độ richter ở Lai Châu làm sập trần nhà thạch cao khiến 4 học sinh mầm non bị thương

Liên quan đến trận động đất này, chiều ngày 16/6, ông Nguyễn Khánh Yên – Bí thư Đảng ủy xã Mường Tè, huyện Mường tè chi biết, khoảng 13h cùng ngày, tại địa bàn huyện xảy ra một trận động đất khiến nhiều nhà dân và một số công trình công cộng bị rạn nứt.

Đáng chú ý, tại một điểm trường mầm non rơi vào tâm chấn của trận động đất đã bị sập trần thạch cao khiến cô giáo và học sinh hoảng loạn. Hậu quả, 4 cháu học sinh bị thương nhẹ và đã được đưa đi chăm sóc y tế ngay sau đó.

Bản đồ tâm chấn trận động đất 4,9 độ richter xảy ra tại Lai Châu

Bí thư xã Mường Tè cho biết thêm, các đơn vị chức năng đang kiểm tra, khắc phục hậu quả do động đất gây ra; đưa ra phương án đề phòng và tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống, đảm bảo an toàn trước động đất, rung chấn.

Cũng trong chiều ngày 16/6 tại Lào Cai xảy ra động đất nhẹ khoảng 5 – 6 giây. Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng – thủy văn Lòa Cai, động đất xảy ra vào khoảng 13h13 chiều nay.

Cường độ động đất nhỏ và diễn ra rất nhanh nên chỉ những người ở nhà cao tầng mới cảm nhận được còn khu vực nhà một tầng hầu như mọi người không cảm nhận được. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng dư chấn của động đất xảy ra ở tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc ).

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đề nghị Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Lai Châu, các Bộ, ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến động đất; thông tin, thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó;

Kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của động đất đến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, trụ sở, nhà ở của người dân trong khu vực để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

