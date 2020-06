Đồng đội cũ ở Incheon nhận xét về Công Phượng: 'Kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc nhưng...'

Mới đây, Công Phượng đã được tiền đạo Kim Seung-yong của CLB Incheon United nhắc đến trong bài phỏng vấn với Sportsplus.

Dù đã rời Hàn Quốc khoảng 1 năm nhưng cầu thủ đến từ Nghệ An vẫn được đồng đội cũ nhớ đến và có ấn tượng tốt.

Nói về ấn tượng đầu tiên với Công Phượng, Kim Seung-yong đánh giá cao khả năng chuyên môn của cầu thủ này.



"Tôi đã rất ngạc nhiên sau buổi tập đầu tiên cùng Công Phượng. Cậu ấy có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc. Công Phượng dễ dàng đi bóng qua 1, 2 đồng đội. Đó là điểm mạnh nhất của cậu ấy", tiền đạo họ Kim cho biết.

Công Phượng từng được kỳ vọng sẽ là trụ cột của hàng công Incheon United



Tuy nhiên, Kim Seung-yong cũng thẳng thắn đưa ra những nhận xét khách quan về Công Phượng và nguyên nhân cầu thủ này không ghi được dấu ấn sắc nét tại xứ sở kim chi:



"Trong 90 phút thi đấu, Công Phượng cho thấy sự yếu đuối và không đủ thể lực. Tại K-League, thể chất đóng vai trò quan trọng, do đó có thể đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của Công Phượng", Kim Seung-yong tiết lộ.



Cầu thủ người Hàn nhấn mạnh, bóng đá không chỉ cần kỹ năng mà còn phải có sức chiến đấu và đó là điều Công Phượng còn thiếu.

Đồng đội cũ đánh giá cao kỹ thuật của Công Phượng

Được biết, Công Phượng tới CLB Incheon United từ đầu mùa giải 2019, theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, Công Phượng không được ra sân nhiều và rời Hàn Quốc chỉ sau nửa mùa. Sau đó, Công Phượng tiếp tục hành trình sang châu Âu thi đấu cho Sint Truiden của Bỉ nhưng cũng không thành công.

Đầu năm 2020, Công Phượng trở về Việt Nam thi đấu cho CLB TP.HCM theo hợp đồng cho mượn. Mới đây, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Đức bất ngờ làm lễ ăn hỏi với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh và tiết lộ một số dự án kinh doanh như: thành lập công ty chuyên về tiếp thị thể thao , khai trương nhà hàng đặc sản quảng Nam kết hợp bán cà phê take away,...

Màn trình diễn của Công Phượng ở trận Incheon United gặp Ulsan Hyundai

