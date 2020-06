Mang thai 5 tháng, Đông Nhi vẫn đi giày cao gót và biểu diễn cực sung trước hàng trăm khán giả

Hiện tại, Đông Nhi đang là một trong những mẹ bầu hot nhất showbiz Việt. Mọi nhất cử nhất động của nữ ca sĩ đều được mọi người chú ý, quan tâm. Dù đã ở tháng thứ 5 thai kỳ, bà xã Ông Cao Thắng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, xuất hiện trong một đêm nhạc dành cho sinh viên tối 23/6, Đông Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi diện trang phục trắng hack dáng đỉnh cao, khéo léo khoe bụng bầu. Nữ ca sĩ xuất hiện khiến nhiều khán giả bùng nổ, thích thú. Cô đã gửi đến khán giả loạt ca khúc Người từng nói, Khi con là mẹ do Khắc Hưng sáng tác cùng bản hit Bad Boy.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả lo lắng đó là, dù mang thai 5 tháng nhưng Đông Nhi vẫn mang giày cao gót, nhảy hát cực sung, thực hiện những động tác vũ đạo khá mạnh mẽ.

Ngay khi đoạn video được chia sẻ, nhiều khán giả đã bày tỏ quan điểm của mình đến nữ ca sĩ: "Xem chị hát mà sợ run người, dưới vừa quẩy nhưng vẫn lo cho chị", "Còn mang giày cao gót nữa, nốt lần này thôi chị nhé", "Nhìn chị nhảy mà lo quá"...

Bên cạnh đó, vẫn không ít những ý kiến dành lời khen ngợi vì độ năng động và chịu chơi và năng động của mẹ bầu, tuy nhiên vẫn khuyên nữ ca sĩ nên giữ gìn Sức Khỏe cẩn thận hơn.

Sau khi đọc các bình luận của khán giả, chia sẻ với Zing, giọng ca Vì ai vì anh cho biết: "Bản thân tôi là người cảm nhận rõ nhất về tình hình sức khỏe của mình. Tôi rất yêu thể thao , ưa thích vận động nên có sức khỏe khá tốt. Do đó, tôi cảm thấy mình vẫn đủ sức để quẩy cùng khán giả".

Do đã chuẩn bị trước cho việc có em bé nên cuộc sống của Đông Nhi không thay đổi quá nhiều. Cô ngủ sớm hơn trước, làm việc theo lịch trình, vận động trong giới hạn bản thân để cơ thể luôn khỏe mạnh, giữ tinh thần thoải mái và ăn uống nhiều chất bổ dưỡng.

Đoạn video được mọi người chia sẻ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ