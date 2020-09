Fan xuýt xoa loạt ảnh Đông Nhi khoe eo thon giai đoạn cuối thai kỳ, ai ngờ bí quyết quá đơn giản

Từ khi mang thai , mọi tin tức về mẹ bầu Đông Nhi đều được khán giả chú ý, quan tâm. Thời điểm hiện tại, Đông Nhi đang bước vào giai đoạn tháng thứ 9 của thai kỳ. Do đó, có thể thấy vợ chồng nữ ca sĩ Bad Boy đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón công chúa nhỏ ra đời.

Dù sắp trở thành bà mẹ bỉm sữa, Đông Nhi không ít lần khiến người xem bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Những hình ảnh được cô đăng tải lên trang cá nhân luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng, được nhiều người yêu thích.

Đông Nhi khéo léo chụp ảnh che bụng bầu

Mới đây, Đông Nhi tiếp tục đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh tình tứ bên Ông Cao Thắng. Bộ ảnh được chụp ngoài trời, 2 vợ chồng mặc đồ màu trắng giữa khung cảnh thiên nhiên. Thế nhưng, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào vòng eo thon gọn bất ngờ của Đông Nhi.

Thậm chí, không ít fan hoang mang liệu có phải nữ ca sĩ đã hạ sinh con đầu lòng từ lúc nào. Nhiều người khẳng định, có lẽ bà xã Ông Cao Thắng đã hạ sinh con đầu lòng nhưng chưa muốn tiết lộ thông tin với mọi người.

Dưới phần bình luận, bạn thân của Đông Nhi cũng nhanh chóng ngỏ lời hỏi: "Ủa bầu đâu" thì được nữ ca sĩ hóm hỉnh trả lời: "Giấu rồi chị ơi". Tuy nhiên, nếu theo dõi loạt ảnh của Đông Nhi, có thể thấy là do góc chụp đã che khuất bụng bầu của nữ ca sĩ.

Ở những bức ảnh nghiêng, mọi người vẫn thấy bụng bầu của cô ngày càng lớn lên trông thấy.

Ở những bức ảnh nghiêng, mọi người vẫn thấy bụng bầu của cô ngày càng lớn lên trông thấy. Còn những bức ảnh được chụp từ phía sau, Đông Nhi đã khéo léo che đi bụng bầu của mình để đánh lừa người xem.

Nữ ca sĩ từng nhiều lần giấu bụng bầu cực đỉnh





Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ ngày thiên thần nhỏ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng chào đời. Được biết, vợ chồng nữ ca sĩ sẽ chính thức chào đón con đầu lòng vào khoảng giữa tháng 10/2020.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ